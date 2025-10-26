Gemma Galgani sarà tra le protagoniste assolute delle prossime puntate di Uomini e donne, quelle che andranno in onda da lunedì 27 a venerdì 31 ottobre. Le anticipazioni svelano che la dama criticherà aspramente Mario Lenti per le sue nuove frequentazioni e, nel farlo, si alleerà con Magda, anche lei contro il cavaliere dopo la fine della loro conoscenza.

Tensioni in studio tra gli Over

Lunedì 27 ottobre inizierà una nuova settimana di programmazione di Uomini e donne, e Gemma sarà al centro dell'attenzione per le dure critiche che rivolgerà a Mario in diverse occasioni.

La decisione del cavaliere di interrompere la loro frequentazione spingerà Gemma ad attaccarlo tutte le volte che sarà chiamato al centro dello studio per parlare del suo nuovo legame con Cinzia.

A sorpresa, la dama si coalizzerà con Magda e insieme a lei non risparmierà frecciatine all'uomo con il quale sono uscite a cena fino a poco tempo fa e per il quale provavano un sentimento.

Il protagonista del Trono Over non darà troppo peso al comportamento delle sue "ex", anzi preferirà concentrarsi sulla persona che sta conoscendo in questo periodo sia davanti che dietro le telecamere.

I tronisti e una nuova coppia

Fino al 31 ottobre, negli studi di Uomini e donne si parlerà anche dei ragazzi sul trono e dei legami con i loro corteggiatori.

Flavio ritroverà Martina e Nicole dopo un periodo di gelo, mentre Sara litigherà duramente con Marco in camerino.

Nel Trono Over, invece, si formerà una nuova coppia: le anticipazioni del web svelano che Sabrina e Nicola lasceranno il programma insieme, e sceglieranno di farlo a poche settimane dall'inizio della loro conoscenza.

In arrivo nuove registrazioni

Lunedì 27 ottobre ci sarà anche una nuova registrazione di Uomini e donne (la prima delle due che sono in programma la prossima settimana), e i fan sono curiosi di sapere che cosa è successo tra le dame e i cavalieri, e tra i tronisti e i loro corteggiatori nei giorni scorsi.

La volta scorsa Gemma ha conosciuto un signore di nome Piero e ha accettato di frequentarlo fuori dallo studio, quindi è probabile che le anticipazioni parleranno di come è andata tra i due dopo il primo incontro sotto i riflettori.

Occhi puntati anche su Federico e Agnese, protagonisti di un tira e molla da diverso tempo: l'ultima volta i due hanno chiuso la conoscenza e lei è andata via furiosa.

Sara, invece, ha iniziato a portare in esterna Jakub e Cristiana non ha avuto nulla da dire: i prossimi spoiler potrebbero regalare qualche colpo di scena in questo "triangolo" che sta appassionando il pubblico.