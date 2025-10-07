Si è conclusa poco fa la seconda registrazione di Uomini e donne in programma questa settimana. Lorenzo Pugnaloni ha diffuso le anticipazioni di quanto accaduto in studio il 7 ottobre, a partire dalla decisione di Sabrina Zago di lasciare il programma insieme a Nicola. Tra Federico Mastrostefano e Agnese De Pasquale, invece, c'è stato un timido riavvicinamento dopo qualche giorno di gelo.

Nasce una nuova coppia nel parterre Over

C'è stata una nuova registrazione di Uomini e donne e sul web stanno già circolando gli spoiler su quello che è accaduto tra i personaggi più chiacchierati del Trono Over.

Dopo Isabella, un'altra dama del parterre ha deciso di lasciare il programma: Sabrina ha scelto di andare via insieme a Nicola, anche se pare che lui non apparisse del tutto convinto.

A distanza di quasi un anno dal tira e molla con Giuseppe, Zago ha ritrovato il sorriso accanto a un cavaliere con il quale ha voluto avviare una frequentazione lontano dai riflettori.

Sempre nel corso delle riprese odierne, Federico ha cercato di riavvicinarsi ad Agnese e in parte ci è riuscito: nonostante fosse ancora un po' indispettita dalle discussioni che ci sono state la scorsa settimana, la dama ha deciso di dare a Federico una nuova possibilità.

Gemma faccia a faccia con Mario

Nella registrazione di Uomini e donne del 7 ottobre, è stato dato spazio anche a Gemma e a ciò che aveva da dire a Mario a un paio di settimane di distanza dalla loro ultima uscita.

Le anticipazioni svelano che la dama ha continuato a inveire contro il cavaliere su vecchie questioni, anche perché lui ha chiuso la conoscenza molto tempo fa e lei sembra non averlo ancora accettato.

Mentre su Canale 5 veniva trasmessa la puntata in cui Gemma ha offeso Mario per il suo aspetto fisico (lo ha criticato perché avrebbe la pancia), in studio avveniva l'ennesimo faccia a faccia tra i due che non ha portato né a un riavvicinamento né a un addio definitivo.

Cristiana si guarda intorno

A circa 24 ore di distanza dall'esterna in cui ha baciato Jakub (mostrata nel corso della registrazione di Uomini e donne del 6 ottobre), Cristiana ha deciso di conoscere meglio un altro dei suoi corteggiatori.

La tronista non ha ancora le idee chiare e l'appuntamento con Simone sembra averla confusa ancora di più.

Nessuna anticipazione, invece, è trapelata sugli altri due protagonisti del Trono Classico della prima parte della stagione: Flavio, che per ora sembra interessato a Martina, a Denise e a Nicole, e Sara, che ha debuttato sulla poltrona rossa da poco più di una settimana.