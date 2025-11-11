Il daytime di Amici che è andato in onda l'11 novembre è stato dedicato anche a Maria Rosaria e a due novità che riguardano il suo percorso. Alessandra Celentano ha chiesto ed ottenuto che la ballerina andasse di nuovo in sfida perché, secondo lei, le farà bene. Nella casetta, intanto, la ragazza ha instaurato un legame speciale con Riccardo: i due si sono scambiati tenerezze e dolci parole davanti alle telecamere.

La prima amicizia speciale di questa edizione

Solo pochi giorni fa, i fan di Amici hanno assistito al "due di picche" di Flavia a Plasma: nonostante la dichiarazione d'interesse del compagno di classe, la cantante ha chiarito che, da parte sua, c'è solo affetto.

Oggi, 11 novembre, i telespettatori hanno scoperto che nella casa è nato un altro rapporto speciale e, stavolta, sarebbe un sentimento corrisposto.

Su Canale 5, infatti, sono andate in onda alcune tenere immagini di Riccardo e Maria Rosaria: dopo un mese e mezzo di convivenza nella casetta, il cantante e la ballerina si sono avvicinati molto e, spesso, sono stati sorpresi abbracciati e intenti a scambiarsi coccole.

In tv non è stato mostrato nessun bacio, ma è evidente che tra i due allievi c'è un feeling molto forte e presto potrebbero diventare la prima coppia ufficiale di questa edizione del talent.

La proposta della maestra agli altri professori

Sempre l'11 novembre, il daytime di Amici ha aggiornato i telespettatori su una decisione che ha preso Alessandra Celentano dopo l'ultima puntata.

La maestra ha convocato in studio Maria Rosaria e i colleghi: ha chiesto a questi ultimi di farle un favore, mettere in sfida la sua allieva perché lei non può per regolamento.

Secondo l'insegnante di danza classica, infatti, la titolare renderebbe di più quando è sotto pressione, per questo ha voluto metterla a rischio eliminazione per la seconda settimana consecutiva.

Veronica Peparini e Emanuel Lo hanno accettato la proposta, quindi la latinista ha indossato immediatamente la maglia rossa.

La Celentano chiede agli altri due proff di mettere in sfida Maria Rosaria perché lei non può. La proposta viene accettata. #Amici25 — AMICI NEWS (@amicii_news) November 11, 2025

Le opinioni degli spettatori

Da diverso tempo sul web si vociferava di un sospetto scambio di sguardi tra Riccardo e Maria Rosaria in studio, e in queste ore è arrivata la conferma che tra loro c'è qualcosa in più dell'amicizia.

"Per me questi video sono inquietanti", "Sono ragazzini alle prime cotte che vengono dipinti come adulti innamorati, mah", "Sono carini insieme", "Ormai tra Amici e Grande Fratello non c'è nessuna differenza", questi sono i primi commenti che sono apparsi su X dopo la messa in onda del daytime dell'11 novembre.

Il cantante e la ballerina di latinoamericano sono i primi titolari di questa edizione ad aver instaurato un legame speciale nella casetta dove abitano tutti gli alunni del cast.