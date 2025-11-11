Il rapporto tra Rasha Younes e Ivana Castorina sembra aver subito una frattura, tanto che nell'ottava puntata del Grande Fratello la concorrente siciliana ha deciso di nominare la 32enne giordana. Nel post diretta le due concorrenti si sono confrontate e Rasha ha accusato la coinquilina di aver messo in atto una strategia precisa: "Tu vuoi piacere a tutti per evitare le nomination".

Il confronto tra Rasha e Ivana

Terminata la messa in onda della puntata, Rasha e Ivana si sono confrontate in giardino lontano da occhi indiscreti.

Ivana ha detto alla coinquilina di averla nominata e ha spiegato le sue motivazioni: "Ad oggi non ti avrei nominata, ma stasera non potevo non farlo.

Tra noi c'è sempre stato un bel rapporto seppur caratterizzato da alti e bassi. Penso che tu sia piena, perché non riesci a comprendere una parte del mio carattere. A volte sei arrogante, parli sopra e sei un po' presuntuosa. Credo che tu non riesca a metterti nei panni delle persone". Dal canto suo la concorrente di origini palestinesi ha ribadito di non essere com'è stata descritta: "Tu hai interpretato male ciò che ho detto. Io mi chiedo perché tu sei così diplomatica, quindi mi viene da pensare che tu vuoi piacere a tutti per evitare la nomination".

Nonostante il confronto pacifico, le due concorrenti non sono riuscite a trovare un punto d'incontro.

GF: i concorrenti a rischio eliminazione

Nel corso dell'ottava puntata del Grande Fratello Simona Ventura ha svelato l'esito del televoto che vedeva in nomination: Francesca e Simone (unico concorrente), Grazia, Giulia e Domenico.

Essendo stato il concorrente meno votato, Domenico è il primo candidato all'eliminazione di lunedì 17 novembre.

Al concorrente campano durante l'ultima diretta si sono aggiunti: Rasha, Francesca e Simone, Flamina e Giulia.

I concorrenti che hanno invece avuto la possibilità di nominare nel segreto del confessionale perché immuni sono stati: Grazia, Ivana, Jonas e Anita.

L'opinione di alcuni utenti del web

Il confronto tra Rasha e Ivana non è passato inosservato ai telespettatori sintonizzati su Mediaset Extra, tanto che alcuni hanno deciso di esprimere un loro commento su X.

"Ivana dice sempre le stesse cose, ecco perché non è credibile", "Finalmente c'è qualcuno che smaschera Ivana e il suo finto buonismo".

Tra gli utenti c'è anche chi ha scritto: "Mi dispiace ma Castorina ha ragione. Rasha non lascia mai parlare". Un altro utente ha invece criticato la concorrente giordana: "Rasha scendi dal piedistallo".