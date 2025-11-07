Il daytime di Amici di venerdì 7 novembre è stato dedicato anche al rapporto che hanno instaurato Plasma e Flavia all'interno della casetta, un legame che il ragazzo avrebbe voluto trasformare in qualcosa di più. La giovane, però, ha frenato subito il compagno di classe dicendogli che tra loro c'è e ci sarà solo un'amicizia. A tal proposito sui social c'è chi ipotizza che l'allieva sarebbe interessata a un altro cantante del cast, Gard.

La dichiarazione di Plasma e il due di picche di Flavia

Oggi, 7 novembre, per qualche minuto i telespettatori di Canale 5 hanno pensato di poter assistere alla nascita della prima storia d'amore della 25^ edizione di Amici: nel corso del daytime, infatti, sono stati inseriti alcuni momenti di tenerezza e di complicità tra Plasma e Flavia.

Il ragazzo ha cercato di avvicinarsi alla compagna di classe chiedendole di mettergli un orecchino o facendole i complimenti per come era vestita, e anche gli altri hanno notato un certo feeling tra loro.

L'allieva di Anna Pettinelli, però, ha sorpreso tutti quando ha chiarito al collega che da parte sua non c'è interesse, e quindi non intende andare oltre con lui.

"Ma come è possibile? Non le percepisci le congiunzioni cosmiche che ci sono tra noi?", ha chiesto il giovane un po' perplesso.

"No", ha risposto Flavia senza girarci troppo intorno.

Dopo questo confronto, Plasma ha ringraziato l'amica per la sincerità e poi le ha detto che spera che il loro legame non cambierà dopo questa sua dichiarazione.

Le opinioni degli spettatori sui social

Il due di picche di Flavia a Plasma è stato molto commentato dai fan di Amici, soprattutto da chi è convinto che l'interesse della ragazza sarebbe per un altro allievo della classe.

"L'amicizia speciale è già terminata, che ridere", "Flavia ha dato un palo a Plasma perché le piace Gard, io ci credo", "O non le importa avere una ship nel programma o le piace un altro", "Flavia e Gard li vedo bene insieme, spero di non rimanerci male come è successo ai tempi di Angelina e Wax", "A lei piace Gard, lo dico dall'inizio", si legge su X il 7 novembre.

Nessuna coppia nella casetta

La 25^ edizione di Amici è iniziata a fine settembre, quindi da circa un mese e mezzo, e nella casetta non è ancora sbocciato l'amore fra nessuno dei participanti.

In passato gli allievi ci avevano messo poche settimane ad avvicinarsi e a regalare ai fan le "amicizie speciali" da raccontare nei daytime, invece quest'anno tutto tace.

Secondo alcuni spettatori però ci sarebbe qualcosa tra Flavia e Gard, tant'è che lei ha scelto proprio il compagno di classe per una cena che ha vinto grazie agli sponsor del programma, ma su Canale 5 non è andato in onda nulla su questo.