Venerdì 28 novembre si sono svolte le riprese della nuova puntata di Amici, in onda domenica 30 novembre alle 14 su Canale 5. Le anticipazioni diffuse da SuperGuida Tv rivelano che Maria De Filippi annuncerà una nuova esperienza professionale per Isobel, che lascerà temporaneamente il talent. Nel frattempo, i professori di canto manderanno in sfida Michele e Angie. In studio, le esibizioni dei ragazzi saranno valutate da Stash e Carlo Verdone per il canto, mentre Eleonora Abbagnato giudicherà le performance di ballo.

Maria De Filippi saluta Isobel prima della nuova esperienza lontano da Amici

Maria Rosaria e Anna presenteranno i compiti che sono stati loro assegnati e, in seguito, Maria De Filippi farà un annuncio importante. Nella puntata in onda il 30 novembre, la padrona di casa rivelerà che Isobel si assenterà per alcune puntate per dedicarsi a un nuovo impegno professionale. Le anticipazioni non chiariscono se l’ex allieva di Amici, ora professionista nel talent show, resterà in Italia o dovrà recarsi all’estero per lavoro. Intanto, in studio saranno presenti tre giudici: due per il canto, Stash e Carlo Verdone, mentre i ballerini saranno valutati da Eleonora Abbagnato. Quest’ultima annuncerà inoltre che Tommaso, ballerino eliminato dalla Celentano, prenderà parte allo spettacolo Lo Schiaccianoci al Teatro dell’Opera.

Nessun eliminato nella puntata di Amici del 30 novembre

Nella nuova puntata di Amici, in onda il 30 novembre, non ci sarà nessuna eliminazione. Emiliano sarà l’unico a sostenere la sfida immediata, che verrà valutata da Garrison. Il giudice darà così l’opportunità al ballerino della squadra di Alessandra Celentano di restare nella scuola. Intanto, la classifica di canto sugli inediti vedrà trionfare Valentina, che conquisterà il primo posto, mentre Angie arriverà al settimo e Michele all’ottavo, risultando ultimo in classifica. I professori di canto decideranno che sia Angie che Michele andranno in sfida nella prossima puntata. Per il ballo, invece, Emiliano si classificherà al primo posto, mentre Anna e Alessio finiranno in sfida poiché arrivati nelle ultime posizioni.

Un riepilogo delle puntate precedenti: i cantanti hanno presentato i loro inediti

Nelle precedenti puntate di Amici, andate in onda su Canale 5, i cantanti hanno presentato i loro nuovi inediti e sono stati valutati da un professionista del settore. La classe ha visto l’ingresso di tre nuovi allievi che si sono aggiunti ai ragazzi già presenti nella scuola. I professori, infatti, hanno dato la possibilità a due cantanti, Elena e Lorenzo, e alla ballerina Giorgia di entrare nel talent show. C’è stato spazio anche per la rivincita di Opi, che ha stupito Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini esibendosi con brani scelti da lui stesso e non dalla professoressa Pettinelli.