Cambio di programmazione su Canale 5: la fiction turca Tradimento si avvia alla conclusione: chiuderà i battenti con l’ultima puntata in onda venerdì 28 novembre alle 21:20. Sarà un epilogo carico di emozioni e colpi di scena, che metterà fine a una storia segnata da intrighi, vendette e passioni. Dal venerdì successivo, 5 dicembre, sempre alle 21:20, Canale 5 rilancerà Io sono Farah, serie già nota al pubblico perché trasmessa in precedenza nel pomeriggio, ma ora proposta in prima serata per raggiungere una platea più ampia e dare nuova linfa alla programmazione del prime time.

L’epilogo di Tradimento in onda il 28 novembre

Il 28 novembre alle 21:20 su Canale 5 andrà in onda l’ultimo episodio di Tradimento, che chiuderà definitivamente le vicende dei protagonisti. Dopo settimane di tensioni e rivelazioni, il finale promette di essere carico di emozioni e di sorprese, con scelte irreversibili e conseguenze drammatiche per alcuni dei protagonisti. La fiction ha saputo conquistare il pubblico italiano grazie a una trama avvincente e personaggi complessi, e il capitolo conclusivo rappresenta un momento atteso da chi ha seguito con passione ogni puntata.

Il ritorno di Io sono Farah su Canale 5

Dal 5 dicembre alle 21:20, sempre su Canale 5, sarà la volta di Io sono Farah. La serie non è del tutto nuova al pubblico italiano, poiché le prime puntate erano già state trasmesse nel pomeriggio.

Tuttavia, la rete ha deciso di rilanciarla in prima serata per darle maggiore visibilità e permettere agli spettatori di seguirla con continuità. Al centro della storia c’è Farah, una donna alle prese con segreti familiari e sfide personali, in un intreccio che mescola dramma e speranza. Il passaggio al prime time segna un nuovo capitolo per la serie, pronta a conquistare una platea più vasta e a diventare uno degli appuntamenti di punta del palinsesto.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Ipek è scappata, Farah ha accettato l'aiuto di Tahir

Nei precedenti episodi di Tradimento andati in onda su Canale 5, Ipek ha scoperto, grazie a Neva, che suo padre Sezai era pronto a portarla alla centrale di polizia per farle confessare il crimine commesso.

La ragazza, infatti, aveva spinto Serra giù dalle scale, causandone la morte. Venuta a sapere di non avere scampo, Ipek è fuggita insieme alla domestica. Intanto, Guzide ha scoperto che suo figlio biologico è nato disabile e Tarik ha scambiato il loro bambino con Oylum. Negli episodi di Io sono Farah già trasmessi sul piccolo schermo, Farah ha cercato di proteggere suo figlio malato e, allo stesso tempo, si è trovata coinvolta in un omicidio che l’ha costretta a lavorare per la malavita. Ha incontrato Tahir, che l’ha aiutata ma l’ha anche trascinata in un mondo pericoloso.