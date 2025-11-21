Cambio programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset nel corso del mese di dicembre con la chiusura definitiva della soap opera Tradimento, che sarà sostituita dal ritorno di Io sono Farah in prima visione assoluta.

Per La ruota della fortuna, invece, non sono previsti stop o pause in occasione del periodo natalizio: il game show condotto da Gerry Scotti proseguirà regolarmente nella fascia dell'access prime time, sfidando Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino.

Chiude Tradimento in prime time: cambio programmazione Mediaset dicembre

L'appuntamento con la soap opera Tradimento chiuderà i battenti definitivamente il prossimo venerdì 28 novembre, giorno in cui è in programma su Canale 5 l'atteso finale di stagione.

Gli spettatori dovranno così salutare i vari protagonisti della serie che, in questi anni, ha fatto appassionare milioni di spettatori, arrivando a toccare anche il 18% di share in prime time.

Da dicembre in poi, infatti, non ci saranno più le puntate di Tradimento al venerdì sera bensì debutterà Io sono Farah con Demet Ozdemir, pronta a conquistare la fascia serale dopo il grande successo Auditel riscosso questa estate al pomeriggio.

Nessuno stop per La ruota della fortuna, Maria De Filippi si ferma al pomeriggio

Il mese di dicembre sarà caratterizzato anche da uno stop che riguarderà le trasmissioni di Maria De Filippi: sia Uomini e donne che Amici andranno in pausa per il periodo delle feste natalizie, per poi tornare in onda dopo il 6 gennaio.

Situazione differente per La ruota della fortuna: il quiz a premi condotto da Gerry Scotti sarà regolarmente in onda su Canale 5 per tutto il periodo delle feste natalizie.

Non è previsto uno stop per il quiz che ha ereditato la fascia oraria di Striscia la notizia, permettendo alla rete ammiraglia di raddoppiare gli ascolti.

Nuovo record di ascolti per La ruota della fortuna su Canale 5

Intanto, proprio nella serata di ieri 20 novembre, è arrivato l'ennesimo risultato Auditel clamoroso per lo speciale de La ruota della fortuna dedicato al tornei dei campioni.

Il programma dalle 20:50 alle 22:20 ha registrato una media di circa 5,9 milioni di spettatori arrivando a toccare punte di 6,5 milioni durante la messa in onda con uno share del 28%.

A seguire, in seconda serata, è stata trasmessa una puntata canonica del game show che si è portata a casa una media di 4 milioni di spettatori sfiorando il 26% di share.

Il game ha così battuto il debutto della fiction Un Professore 3 con Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi che, su Rai 1, ha totalizzato una media di circa 3,6 milioni di spettatori arrivando al 20% di share con i primi due episodi.