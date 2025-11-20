Cambio programmazione sulla rete ammiraglia del Biscione nel corso della giornata di sabato 22 novembre 2025. Il daytime di Canale 5 subirà delle modifiche per accogliere l'appuntamento con Forbidden Fruit, la serie turca che dopo il successo nel daytime feriale arriverà anche al sabato pomeriggio con una puntata più lunga.

A farne le spese, invece, sarà l'appuntamento con La forza di una donna che verrà ridotto nella fascia pomeridiana e verrà trasmesso solo per un'ora, prima di Verissimo.

Forbidden Fruit si allunga in daytime: cambio programmazione tv sabato 22 novembre

Il sabato pomeriggio di Canale 5, a partir dal 22 novembre, subirà delle modifiche: la prima parte, infatti, si arricchirà con la messa in onda di Forbidden Fruit, tra i titoli più apprezzati dal pubblico italiano nel corso degli ultimi mesi.

Dopo il successo riscosso nel daytime feriale, con una media di oltre 2 milioni di affezionati spettatori, la soap opera approdare anche al sabato pomeriggio.

Gli episodi inediti andranno in onda dalle 14:30, subito dopo Beautiful, e questa volta non avranno una durata di appena 20/25 minuti come accade di consueto, dato che l'orario si allungherà a un'ora, fino alle 15:30.

La forza di una donna accorciata dal 22 novembre su Canale 5

Il cambio programmazione tv del 22 novembre riguarderà anche l'appuntamento con La forza di una donna, l'altra fortunata serie turca del pomeriggio che sta registrando ascolti in costante crescita nel daytime.

I nuovi episodi del sabato, infatti, non avranno più una durata extra-large di quasi due ore, così come è successo fino alla scorsa settimana.

I vertici del Biscione hanno scelto di preservare il prodotto e di evitare che si possa arrivare in fretta e furia al gran finale di sempre, mandando in onda un singolo episodio intero al sabato pomeriggio.

L'appuntamento, da questa settimana, è in programma dalle 15:30 alle 16:30 circa, prima che la linea passi al talk show Verissimo condotto da Silvia Toffanin con le interviste ai volti noti dello spettacolo, del cinema, della televisione italiana e delle serie turche che spopolano nel nostro Paese.

Mediaset brinda al successo de La forza di una donna in daytime

Intanto, proprio La forza di una donna continua la sua marcia trionfante negli ascolti del daytime pomeridiano feriale, con numeri ben al di sopra delle più rosee aspettative.

La media di queste ultime settimane risulta essere di oltre 2 milioni di spettatori al giorno, con uno share che ha raggiunto il 25% e punte del 28% durante la messa in onda.

Dati che la rendono una delle soap più viste dal pubblico di Canale 5 tra quelle proposte nel corso degli ultimi tempi.