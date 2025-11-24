Le anticipazioni di Forbidden Fruit, relative alle puntate in onda dal 1° al 6 dicembre, rivelano che, sempre più geloso del rapporto tra Zeynep e Hakan, Dundar deciderà di formalizzare la sua richiesta di matrimonio alla giovane recandosi con la famiglia a casa della sorella Yildiz.

Yildiz vuole incastrare Kemal

Yildiz tenterà di incastrare Kemal mostrando al marito Halit le foto del genero in compagnia di Ender.

Dundar mostrerà crescente gelosia nei confronti del rapporto che si è instaurato tra Zeynep e Hakan, decidendo di formalizzare la richiesta di matrimonio fatta a Zeynep, recandosi a casa della sorella di quest'ultima, Yildiz, accompagnato da tutta la sua numerosa famiglia.

Kemal dovrà fare i conti con un investimento sbagliato: il marito di Zehra sarà preoccupato per una grossa perdita di denaro subita e si confiderà con Halit. A quest'ultimo, Kemal chiederà di poter riavere indietro il capitale investito nella sua società per poter riacquistare un po' di liquidità. Halit accetterà, ma informerà Kemal di doverne prima discutere con il consiglio d'amministrazione dell'azienda.

Ender si presenta al consiglio d'amministrazione

Durante un consiglio d'amministrazione della Argun Holding si presenterà a sorpresa Ender, che, cogliendo di sorpresa tutti, annuncerà di possedere il 15% delle azioni della società e di avere pertanto diritto a partecipare alle riunioni e a prendere le decisioni che riguardano l'azienda.

Tra Kemal e Halit la tensione sarà palpabile, così Zehra si frapporrà tra i due cercando di fare da mediatrice, ma purtroppo le ostilità non tenderanno a cessare. Mancando la volontà da parte di entrambi di fare un passo verso l'altro, sia Halit che Kemal rimarranno rigidamente fermi nelle loro posizioni.

Riassunto delle puntate precedenti

Nelle puntate precedenti di Forbidden Fruit, Ender ha rivelato a Kemal che Yildiz avrebbe una relazione con il suo personal trainer. Geloso e infastidito dal comportamento della sua ex, Kemal si è iscritto alla stessa palestra di quest'ultima con la moglie Zehra. Yildiz, intanto, per far ingelosire Kemal, si è mostrata dolce e accondiscendente con Halit. Questo suo comportamento insolito è stato notato da tutti.

Emir e Caner hanno mostrato a Zeynep delle foto pubblicate dalle cronache rosa in cui si insinua che lei ha una relazione di tipo amoroso con Hakan. Infine, Lila ha sorpreso Kemal e Yildiz da soli in camera mentre lui tenta di rubarle un bacio.