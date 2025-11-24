La puntata di Amici, andata in onda il 23 novembre, ha generato parecchio nervosismo tra gli allievi. Plasma si è lamentato del fatto che alcuni compagni lo abbiano mandato in sfida nonostante una buona esibizione, ma Gard e Opi gli hanno risposto a tono, soprattutto quando lui si è vantato di essere l’unico a scrivere bene. Flavia, invece, si è lasciata andare a un pianto disperato e Maria De Filippi è intervenuta in collegamento per calmarla.

Scintille dopo lo speciale della domenica

Il daytime di Amici del 24 novembre è stato quasi interamente dedicato alle reazioni degli allievi a quello che è successo nell'ultima puntata, soprattutto a quelle di chi è finito in sfida.

"Io non me lo meritavo, sono stato più bravo di Angie. Non capisco perché mi avete votato", ha detto più volte Plasma quando è rientrato nella casetta con i compagni.

Inizialmente i titolari si sono confrontati sulla votazione che hanno fatto in studio, ma quando il cantante del team Zerbi si è vantato dicendo che lui sarebbe l'unico capace di scrivere testi emozionanti, Gard e Opi si sono alterati.

"Ma come ti permetti? Chi sei? Cosa sai tu di quello che prova un altro quando scrive? Ma smettila e scendi dal piedistallo", ha urlato l'allievo di Anna Pettinelli al coinquilino.

Il battibecco si è fatto sempre più acceso e nessuno si è intromesso per provare a calmare gli animi.

#amici25 Scusate io nella litigata do ragione a Gard/Opi,ma mi fa morire che mentre litigavano con Plasma uno era occupato a impastare e l'altro a frullare pic.twitter.com/hsbQA5tUOg — Giulia~🩵🥥☀️ (@bebravebehappy1) November 24, 2025

Il timore di uscire di Flavia

Anche Flavia ha reagito male all'ennesima sfida che dovrà affrontare, ma, a differenza di Plasma, si è isolata e ha cominciato a piangere.

Maria De Filippi si è accorta di tutto, si è collegata con la casetta di Amici e ha provato a consolare la cantante facendole qualche battuta.

"Io non me ne voglio andare, voglio stare qui con loro. La settimana della sfida la vivo con l'ansia, non sto bene. Ho paura di uscire", ha detto la giovane tra le lacrime.

Dopo essere andata in sfida, Flavia reagisce così… #Amici25 pic.twitter.com/fHrEE2hkz1 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) November 24, 2025

"Sai cosa penso in questo momento? Che sei proprio piccola, uscire da qui non è la fine del mondo", ha risposto la conduttrice mentre gli altri titolari provavano a far sorridere la compagna che era in preda alla disperazione.

Il parere degli spettatori su X

Le lacrime di Flavia sono sembrate esagerate alla maggior parte dei fan di Amici, sui social è stata molto criticata per come ha reagito alla sfida.

"E poi c'è chi ha il coraggio di dire che non piagnucola sempre", "Per me fa finta", "Non merita di stare nella scuola sia per come canta che per come si comporta", "Non riesco a reggerla", "Insopportabile", "La sfida la vincerà e lo sa pure lei, queste sono tutte sceneggiate", "Maria l'ha presa a cuore, quindi la prossima settimana sarà prima in classifica, è tutto scritto e pilotato", si legge su X.