Come accede ogni lunedì dall'inizio della stagione, anche il 24 novembre il cast di Uomini e donne si è ritrovato agli studi Elios di Roma per una nuova registrazione. Al termine delle riprese Fanpage ha diffuso le anticipazioni di quello che è successo in studio: Gemma Galgani ha rifiutato Roberto perché si è sentita un ripiego, ma ha ritrovato il sorriso grazia al 63enne Antonio. La conoscenza tra Barbara De Santi e Mario Lenti, invece, è finita perché lei non è attratta fisicamente e lo considera solo un amico.

Alti e bassi per Gemma

Il 24 novembre c'è stata la prima registrazione di Uomini e donne della settimana (l'altra sarà martedì 25), e sul web stanno già circolando le anticipazioni di quello che i fan potranno vedere in tv a dicembre.

Nel corso delle riprese di questo lunedì si è parlato a lungo di Gemma e della reazione che ha avuto quando ha scoperto che Roberto è uscito a cena con Giusy senza dirle nulla. Quando la dama ha chiuso con lui, il cavaliere si è riproposto a Galgani ma lei ha detto "no" perché non voleva essere un ripiego.

Poco dopo la protagonista del trono Over ha ritrovato il sorriso grazie ad un nuovo corteggiatore, il 63enne Antonio.

Barbara e Mario hanno provato a conoscersi meglio, ma lei è frenata dal fatto che non si sente attratta fisicamente. Dopo averci pensato un po', De Santi ha deciso di interrompere la frequentazione con Lenti perché lo vede come un amico.

I senior tra conoscenze e nuove coppie

Le registrazioni di Uomini e donne vanno avanti, così come le frequentazioni tra i protagonisti più discussi del trono Over di quest'anno.

Nelle puntate che non sono ancora andate in onda su Canale 5, infatti, diversi componenti del parterre hanno deciso di lasciare il programma insieme: Guido e Federica sono stati i primi ad andare via in coppia, poi è toccato a Cinzia e Rocco, e infine a Roberto e Agnese.

Altri veterani come Sabrina, Barbara, Gemma e Alessio non hanno avuto la stessa fortuna e sono ancora alla ricerca della persona con la quale iniziare una relazione lontano dai riflettori.

I tronisti tra dubbi e chiarimenti

Nel corso della registrazione di Uomini e donne del 24 novembre, i tronisti del cast sono stati chiamati a commentare le esterne che hanno fatto durante la settimana.

Nei giorni scorsi Flavio è stato visto e fotografato in compagnia della corteggiatrice Martina (ovviamente con le telecamere al seguito): i due si sono incontrati nei pressi di Fontana di Trevi e dai sorrisi che hanno sfoggiato si evince che l'appuntamento dovrebbe essere andato bene.

La volta scorsa il giovane aveva dato un ultimatum alle sue pretendenti: o cambiavano atteggiamento e la smettevano di scappare, o lui avrebbe preso in considerazione l'ipotesi di lasciare il trono senza fare la scelta.

In questo periodo anche Sara e Cristiana hanno dovuto far fronte alle lamentele dei loro spasimanti: dopo aver visto i baci che le due hanno dato rispettivamente a Jakub e a Federico in esterna, gli altri corteggiatori (soprattutto Ernesto e Marco) hanno reagito male e si sono detti pronti ad andare via.