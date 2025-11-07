Nel primo pomeriggio di oggi 7 novembre, sulla casa del Grande Fratello è volato un messaggio indirizzato a Omer Elomari da parte dei suoi fan: "Il malik di tutti i GF". Il 26enne siriano ha spiegato che nella lingua araba la parola "malik" prende il significato di "re" e "sovrano", quindi ne ha approfittato per fare una dedica a Rasha Younes: "Lei è malika di tutti i GF".

Il gesto di Omer verso Rasha

Sulla casa del GF, sono volati i primi aerei con dedica da parte dei fan.

Oltre a quello per Jonas e Anita, è arrivato un messaggio da parte dei fan per Omer Elomari: "Il Malik di tutti i GF".

Immediatamente tutti i concorrenti hanno esultato e abbracciato il concorrente siriano. Chi invece non conosce la lingua araba ha chiesto il significato e il gieffino ha risposto: "Malik vuol dire re o sovrano". Dunque Elomari ne ha approfittato per abbracciare Rasha e fare a sua volta una dedica alla ragazza: "Allora la malika di tutti i GF è lei". La 32enne anziché concentrarsi sulle parole del coinquilino, si è detta felice per il messaggio indirizzato a Omer: "Ti rendi conto dell'amore delle persone?".

Rashmer: primo aereo di coppia

Dopo l'aereo indirizzato a Omer Elomari, sulla casa del GF è arrivato un altro messaggio dai Rashmer: "Vento d'Oriente, pura verità".

Il messaggio è stato recepito con entusiasmo da parte di tutti i concorrenti presenti in giardino in quel momento, tanto che i due gieffini sono stati incitati a darsi un bacio. Inizialmente il 26enne ha chiesto spiegazioni sulla motivazione e una volta compreso ha ringraziato i fan, mentre Rasha è apparsa visibilmente commossa per l'affetto dei fan. A differenza di Anita e Jonas, tra Rasha e Omer non c'è stato alcun bacio ma i due si sono stretti in un lungo abbraccio ed il consulente aziendale ha accarezzato i capelli della 32enne: "Per il bacio niente, non è il momento".

La reazione dei fan

Su X, non è mancato l'entusiasmo degli utenti per gli aerei che hanno riguardato.

"La dedica di lui nei confronti di Rasha è davvero da uomo d'altri tempi.

Lui indicando lei, è come se avesse voluto dire che è una persona migliore grazie a lei", ha commentato un utente. Un altro ha affermato: "Omer te lo meriti tutto questo affetto da parte nostra". Tra gli utenti c'è chi ha punzecchiato gli altri concorrenti: "Dovete capire chi è il vero preferito di quest'edizione". Un telespettatore ha aggiunto: "Non lui che la bacia sulla fronte. È veramente un bravo ragazzo Omer". Un altro ha detto: "Ragazzi il modo in cui lui rispetta Rasha è una cosa invidiabile, spero che lei non se lo faccia scappare". Infine c'è chi ha affermato: "Tra i tesori d'Oriente si respira una magia dal primo giorno".