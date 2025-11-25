In occasione della nomination segreta nella decima puntata del Grande Fratello, Giulia Soponariu ha deciso di fare il nome di Omer Elomari. Nel post puntata la concorrente ha deciso di spiegare all'inquilino siriano il motivo della sua votazione: "Sei arrogante, mi irriti il sistema nervoso". Successivamente la ragazza ha precisato che non riesce più a tollerare i modi di fare del concorrente.

Scintille tra Giulia e Omer

Terminata la diretta del GF, alcuni concorrenti tra cui Omer e Giulia si sono ritrovati in giardino.

La ragazza vedendo l'inquilino siriano ne ha approfittato per dirgli di averlo nominato poco prima: "Sei la prima persona che non lascia parlare.

Sei arrogante, mi irriti proprio il sistema nervoso". "Hai finito?", ha replicato con sarcasmo il 26enne. Sebbene Giulia abbia detto di aver finito, poco dopo ha ripreso ad inveire contro il concorrente: "Non dirmi che sono falsa e poi vieni ad abbracciarmi, perché io quell'abbraccio lì non lo voglio. Neanche l'altro giorno in zona beauty volevo abbracciarti, però mi sembrava brutto non ricambiare". Dal momento che allo sfogo della gieffina era presente anche Simone, quest'ultimo ha incalzato la coinquilina: "Dici così però ballate insieme". In disaccordo Giulia ha replicato: "Il ballo è ballo, ecco perché ho accettato di ballare con te. Queste cose le sa anche Rasha, quindi non ho problemi. Non ho detto che sei falso, ma non mi piace il tuo atteggiamento".

giulia: “pure simona mi ha fatto i complimenti per la nomination e bla bla bla bla, bla bla, bla bla bla”



omer: “HAI FINITO?” pic.twitter.com/KwtsgcIhAs — ALY🍒 (@sonoinfastidita) November 25, 2025

GF: le nomination della 10^ puntata

In vista della finale del 15 dicembre, il gioco si fa sempre più duro.

Durante la puntata di ieri, i concorrenti hanno votato tramite i piramidali: rosso confessionale, nero palese, mentre chi trovava il piramidale d'oro si vedeva annullare tutte le nomination ricevute in precedenza.

Confessionale:

Anita ha nominato Mattia;

Francesca ha nominato Omer;

Simone ha nominato Grazia;

Giulia ha nominato Omer;

Palesi:

Mattia ha nominato Donatella;

Jonas ha nominato Grazia;

Rasha ha nominato Domenico;

Grazia ha nominato Jonas;

Donatella ha nominato Mattia;

Omer ha nominato Jonas;

Domenico ha nominato Rasha;

Benedetta ha nominato Omer;

L'opinione di alcuni utenti del web

Su X, diversi utenti hanno espresso un commento sulla diatriba tra Omer e Giulia.

"Non Omer che dopo gli insulti di Giulia se ne esce ridendogli in faccia", ha commentato divertito un utente. Un altro ha aggiunto: "Ma non è che Giulia è infatuata di Omer? Altrimenti non si spiega questo amore e odio da parte sua". Un altro telespettatore ha detto: "Giulia mi piace perché ragiona da sola senza fare gruppetto con gli altri. Complimenti vista anche la sua giovane età". Infine c'è anche chi ha affermato: "Giulia si comporta con spavalderia solo perché è diventata finalista".