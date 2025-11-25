Le trame delle puntate turche di Forbidden fruit in programma prossimamente su Canale 5 rivelano che Ender vivrà momenti di grande paura quando un personaggio misterioso proverà a farle del male. La donna cadrà nelle acque del Bosforo dopo essere stata colpita dal suo aggressore.

Sahika si allea con Yigit per distruggere Ender

Sahika farà il suo arrivo a Istanbul dove stringerà un accordo con Yigit, il figlio di Ender dato in adozione alla nascita. La donna trascinerà il ragazzo nella guerra contro la madre, nascondendogli il fatto che Kaya sia suo padre.

Sahika riuscirà a portare avanti tale bugia poiché Yigit inizierà a credere di essere il figlio di Halit a causa di alcune false piste. Tale particolare diventerà molto importante quando qualcuno proverà a far del male ad Ender. Sahika dirà ad Yigit che è arrivato il momento di affrontare sua madre, rivelandogli la sua vera identità. Il ragazzo raggiungerà villa Argun, dove Ender si era recata per trovare suo figlio minore Erim.

Ender subisce un attentato

Ender inviterà Yigit ad andare via dall'abitazione in malo modo, dimostrando di essere molto scossa dopo aver scoperto che Sahika è una serial killer. La sorella di Caner intimidirà il ragazzo, dicendogli di non venire più a trovarla se non vuole perdere il posto di lavoro in azienda.

La sera stessa, Ender subirà un attentato mentre si troverà nel giardino della sua abitazione. Qualcuno colpirà al viso la donna, facendola svenire per poi farla cadere nelle acque del Bosforo. Il pubblico, a questo punto, assisterà ad un salto temporale di alcuni mesi che coinciderà con l'inizio della terza stagione di Forbidden fruit. Ender sopravviverà all'attentato mentre non sarà chiaro chi sia il responsabile del grave atto, anche se tutti i sospetti punteranno su Sahika e Yigit.

Zeynep ha chiesto a Dundar di diventare suo marito

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden fruit, andate in onda nei giorni scorsi, Emir e Caner hanno mostrato a Zeynep alcune foto di lei e Hakan in un locale.

La donna ha scoperto che i settimanali scandalistici hanno ipotizzato che, con Hakan, ci fosse una storia d'amore. Quest'ultimo si è giustificato con Alihan, dicendogli che con Zeynep c'è solo un'amicizia. Yildiz, intanto, ha detto a sua sorella di aver sottratto il cellulare ad Ender, dove ha visto alcune sue foto in compagnia di Alihan in atteggiamenti intimi. Zeynep è rimasta così sconvolta dalla novità da chiedere a Dundar di diventare suo marito. La donna ha confidato a Yildiz di aver intenzione di sposare il rivenditore di auto dopo aver ricevuto una nuova delusione da Alihan. Ender, invece, ha provato ad avvicinarsi ad Yildiz ma lei ha temuto che Lila potesse raccontare tutto ad Halit.