La nona puntata del Grande Fratello in onda lunedì 17 novembre su Canale 5, è stata caratterizzata da un acceso scontro tra Simone De Bianchi e Rasha Younes. Nel dettaglio, la 32enne giordana ha avuto modo di vedere e sentire un confessionale del concorrente romano dove esprime un giudizio offensivo riguardante la sua vita privata: "Fuori di qui vai con i ricconi".

Acceso scontro tra Simone e Rasha

Tra Rasha, Simone e Francesca, da qualche giorno a questa parte, sembrano esserci delle incomprensioni.

Nella puntata di ieri, la concorrente giordana ha avuto modo di vedere un confessionale effettuato dall'inquilino romano dove non le manda certo a dire: "Se tu ami una persona, perché ti devi fare tutti questi problemi per dargli un bacio?

Quando poi fuori di qui vai con i ricconi. È venuta qui solo per fare l'influencer". Anche Francesca ha ribadito che, secondo lei, tra Omer e Rasha la frequentazione non durerà lontano dai riflettori del reality show. "Lei non ha pianto neanche quando ha visto sua madre", ha poi concluso la madre di Simone. Terminata la clip non è mancata la replica della 32enne: "Vedo cattiveria gratuita. Poi parli di status e ricconi, ma tu cosa ne sai della mia vita? Tu hai preso un mio discorso e l'hai tagliato a tuo piacimento per sporcare la mia immagine".

Il chiarimento post puntata

Al termine della diretta, Simone ha raggiunto Rasha in giardino per chiederle scusa.

Il ragazzo ha ammesso di aver esagerato: "Ho detto una frase brutta e probabilmente avrò le mie conseguenze".

Nonostante le parole di Simone, Rasha ha ribadito di essere ferita: "Una frase del genere è molto grave, soprattutto se detta in diretta". Dal canto suo Simone ha affermato: "Sono un ragazzo di 22 anni e qui dentro faccio uscire sia il mio lato positivo che negativo".

Sebbene i due concorrenti abbiano una visione differente, Rasha ha in un certo senso giustificato l'inquilino: "Forse tu sei giovane, ma tua madre non ha scusanti perché è una donna adulta".

La reazione di alcuni utenti del web

Sulla pagina Facebook del GF, diversi utenti hanno espresso una loro opinione sul litigio tra Simone e Rasha.

"Le parole di Simone sono offensive. Discutere e giudicare si, ma mai toccare la vita privata di una persona", ha detto un utente.

Al contrario c'è chi ha sostenuto che la 32enne sia troppo spocchiosa: "Deve moderare i termini, perché è in un programma visto da milioni di persone". Un utente ha ironizzato: "Durante lo scontro è uscito il lato borgataro di Rasha". Tra gli utenti, c'è chi ha affermato: "Francesca e Simone sono due persone cattive e invidiose". Infine, c'è anche chi ha trovato il botta e risposta fuori luogo: "Sembrava un pollaio".