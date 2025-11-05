L'edizione 2025 del Grande Fratello è iniziata da quasi un mese e mezzo e nella casa non si è formata neanche una coppia. Tra i fan c'è chi fa il tifo per quelli che sono già stati ribattezzati i "Jonita", ma Anita sta facendo fatica a lasciarsi andare del tutto. Jonas, invece, dopo l'ultima puntata si è esposto molto nei confronti della coinquilina e piano piano si sta avvicinando a lei anche fisicamente.

Momenti di tenerezza in giardino

Sono passati pochi giorni da quando Simona Ventura e gli opinionisti del Grande Fratello hanno spronato Jonas e Anita a lasciarsi andare: dopo un mese e mezzo, i due concorrenti hanno ammesso che si piacciono, ma sono frenati nell'andare oltre.

L'altra sera, però, c'è stato un piccolo avvicinamento in giardino e i fan dei "Jonita" non hanno potuto far altro che esultare per gli sguardi, le coccole e i sorrisi che si sono scambiati i loro beniamini davanti alle telecamere.

Al momento tra i due ragazzi non c'è ancora stato il bacio che tutti i loro sostenitori aspettano da settimane, e a rimandarlo è soprattutto Anita, che non è sicura al 100% dell'interesse del coinquilino.

Pareri discordanti sui Jonita

Jonas e Anita potrebbero essere una delle coppie di quest'edizione del Grande Fratello (l'altra sarebbe quella di Rasha e Omer), ma tra gli spettatori c'è anche chi non crede al feeling che è nato tra i due da quando lei è tornata nella casa dopo il lutto che ha colpito la sua famiglia.

"Finalmente il ghiaccio si sta sciogliendo"; "Questi due si coccolano dopo che in puntata gliel'hanno suggerito che spontaneità", "Forse a Jonas lei piace, ma non viceversa", "Pensano che siamo scemi", "Che teatrino imbarazzante", "Lei non lo bacia perché non ha voglia", "Tutto finto", "E il bacio?", "Sono due pupazzi telecomandati", "Mandategli un aereo, magari si baciano", "Stanno lavorando", "Lei se lo sta facendo piacere", "Sanno che la loro ship è la preferita del pubblico, non c'è naturalezza", "Forza Anita, puoi farcela", "Una coppia più spinta di questa non la ricordo", si legge su X

Le dolci parole di Jonas

Se Anita è incerta sul tipo di rapporto che vuole avere con Jonas, lui sembra essersi schiarito le idee negli ultimi giorni.

"Lei ha cambiato il mio percorso. Mi può insegnare tante cose, è una donna da stimare", ha detto il concorrente del Grande Fratello mentre chiacchierava con Ivana.

La ship dei Jonita potrebbe concretizzarsi solo se Anita deciderà di lasciarsi andare davanti alle telecamere, ma probabilmente questo non basterebbe a quella fetta di pubblico che non crede nella coppia che molti fan stanno spingendo sin dall'inizio dell'edizione.