Le trame delle puntate turche di Forbidden Fruit in programma prossimamente su Canale 5 raccontano che Yigit scoprirà di essere il figlio biologico di Ender quando leggerà una lettera scritta dalla sua defunta madre. Allo stesso tempo, Celebi trascorrerà una notte di passione con Kaya in seguito al grave ferimento di Erim per colpa di Mustafa.

Ender confessa di aver avuto un figlio da Kaya

Kaya sospetterà di essere il padre naturale di Erim a causa della sua relazione passata con Ender. L'impresario farà delle domande all'ex amante senza avere una risposta esaustiva.

L'uomo, a questo punto, ricorrerà ad un test del Dna che si rivelerà negativo. Allo stesso tempo, Ender vuoterà il sacco con suo fratello Caner, al quale confiderà di aver avuto un figlio da Kaya sei anni prima rispetto ad Erim. Un figlio che ha dato in adozione e di cui non sa nemmeno il nome.

Ender e Kaya passano una notte di passione

Dagli spoiler della dizi turca si apprende che all'interno di un'abitazione avverrà la veglia funebre della madre di un giovane di nome Yigit. In questa circostanza, una conoscente consegnerà al ragazzo una lettera scritta dalla mamma prima della sua morte. Yigit scoprirà così di non essere il figlio della donna appena deceduta e noterà nella busta un ritaglio di giornale con la foto in bella vista di Ender.

Quest'ultima, invece, sarà in ospedale al capezzale di Erim, che verrà ferito da un colpo di pistola da Mustafa.

Intanto Yigit ripenserà al padre violento che non si era mai preso cura del suo benessere. Il giovane penserà di raggiungere Istanbul alla ricerca delle sue vere origini. Allo stesso tempo, Ender e Kaya accorceranno le distanze, finendo per trascorrere una notte di passione.

Zeynep ha cercato di riappacificare sua cugina Irem e Hakan

Negli ultimi episodi di Forbidden Fruit andati in onda ad inizio novembre su Canale 5, Kemal è diventato il marito di Zehra nonostante diversi tentativi di sabotaggio. Yildiz ha giurato vendetta nei confronti di Ender, ritenendola la responsabile del fallimento del loro piano.

Nel frattempo, Irem ha accusato la cugina di averla usata solo per provare a dividere Zehra e Kemal. La ragazza ha raccontato tutto anche a Zeynep, che ha cercato di rimediare ai problemi causati da Yildiz. La fidanzata di Dundar, a questo punto, ha parlato con Irem e Hakan per provare a riappacificarli ma tutto è risultato inutile. La cantante è apparsa decisa a tornare a Bursa.

Nel frattempo, le nozze tra Ender e Alihan Tasdemir (Onur Tuna) sono entrate sempre più in crisi. L'uomo non ha voluto avere rapporti intimi con la moglie, che ha provato a salvare le apparenze almeno davanti alle persone.