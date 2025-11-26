Lunedì 1° dicembre sarà decretato il secondo finalista del Grande Fratello 2025, e sarà il preferito del pubblico tra i quattro concorrenti che sono al televoto. Al 26 novembre sono 1005 le persone che hanno partecipato al sondaggio di Forum Free, e la maggior parte di loro si è schierata o dalla parte di Jonas (39,50%) o da quella di Omer (39,30%). Tra i due storici rivali di quest'edizione del reality, dunque, al momento c'è una sostanziale parità ed è difficile intuire chi conquisterà il pass per la finale.

Il pubblico si schiera

Mancano ancora un po' di giorni all'undicesima puntata del Grande Fratello, ma i fan si stanno sbizzarrendo sul televoto di questa settimana.

Come ha anticipato Simona Ventura in diretta su Canale 5, il risultato di questa votazione porterà all'eliminazione di un concorrente e all'accesso in finale di un altro.

Alle ore 10:45 del 26 novembre, al sondaggio di Forum Free hanno partecipato 1005 utenti e si sono così schierati: 39,50% per Jonas, 39,30% per Omer, 13,33% per Grazia e 7,86% per Mattia.

Stando a questi risultati, che potrebbero cambiare fino al prime time del 1° dicembre, a contendersi il secondo posto in finale sarebbero gli storici rivali di quest'edizione del reality Mediaset.

Il supporto dei fandom di coppia

Il successo di Jonas e Omer potrebbe dipendere anche dal fatto che sono gli unici concorrenti del Grande Fratello che possono contare su un fandom di coppia.

Il modello è legato ad Anita da circa un mese e i loro sostenitori, i Jonita, non fanno altro che dimostrargli affetto e vicinanza tramite aerei e applausi calorosi durante le puntate.

Il ragazzo di origini siriane, invece, ha dalla sua parte i Rashmer, ovvero le persone che fanno il tifo per il suo rapporto con Rasha.

Il faccia a faccia in studio e nella casa

Da più di due mesi Jonas e Omer sono protagonisti di confronti e discussioni molto accese. Nei giorni scorsi i due concorrenti del Grande Fratello sono stati convocati in studio per un faccia a faccia decisivo.

Il modello ha rimproverato il coinquilino per il gesto che ha fatto di abbassarsi i pantaloni davanti ad alcune donne del gruppo, e lui si è lamentato della reazione aggressiva che l'altro avrebbe avuto in quell'occasione.

L'altra sera i due si sono ritrovati in giardino e hanno parlato un po', ma non sono riusciti a trovare un punto d'incontro.

Il verdetto del televoto della prossima settimana potrebbe cambiare gli equilibri per l'ennesima volta, soprattutto se il secondo finalista dovesse essere proprio uno tra Jonas e Omer (come si evince dai risultati parziali delle votazioni online sulla nomination che coinvolge anche Grazia e Mattia).