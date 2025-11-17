Dopo una decina di giorni Helena Prestes è tornata in Italia e a svelarlo è stata lei stessa con alcune foto che ha postato sui social. La finalista della scorsa edizione del Grande Fratello, infatti, ha pubblicato uno scatto con il suocero Mariano e uno con il fidanzato Javier Martinez (in particolare l'immagine delle loro mani intrecciate in macchina), come a voler rassicurare i fan sul fatto che non è cambiato nulla dopo il suo viaggio in Brasile.

Gli scatti che conquistano i fan

Nei giorni scorsi sul web si è parlato molto di Helena e del fatto che fosse in Brasile nello stesso periodo dell'ex fidanzato Carlo: tramite alcuni contenuti social, infatti, i fan sono arrivati alla conclusione che Prestes e Motta sono stati in Sudamerica negli stessi giorni e questo è bastato a dare il via a numerose chiacchiere.

Se la modella ha scelto di non pronunciarsi su questi rumor, Javier ha pubblicato un messaggio piuttosto pungente contro gli hater: "Continuate pure a rosicare, mi diverto tanto".

Il 17 novembre, poi, l'ex concorrente del Grande Fratello è tornata in Italia e con due fotografie ha rassicurato tutto il fandom che supporta lei e il compagno: la 35enne si è mostrata sorridente accanto al suocero Mariano e mano nella mano con la sua dolce metà.

…quelle mani…quell'intreccio che vale più di mille parole…che lo puoi percepire come l'AMORE PURO, che parla tanto quanto hanno sempre parlato i loro occhi. Loro SONO…e il rumore lo lasciano agli altri…

I dolci commenti per la coppia

I fan di Helena e Javier non hanno potuto fare altro che esultare sia per il ritorno di lei in Italia che per le foto che hanno scacciato via tutte le chiacchiere dell'ultima settimana.

"Quell'intreccio di mani vale più di mille parole", "Sono l'amore puro", "Loro sono questo, il rumore lo lasciano agli altri", "Insieme saranno sempre invincibili", "Loro sono l'amore, tutto il resto è noia", "Ci basta quest'immagine, il resto è fuffa", "Questo amore è più forte degli hater e dei fan tossici", "Alla faccia di tutti quelli che hanno sparlato fino a ieri", "Meravigliosi", "Tenerezza infinita", "In questa foto è racchiuso tutto", "Mi sono emozionata", si legge su X da quando la modella è tornata dal Brasile e ha riabbracciato il compagno e il suocero.

Il silenzio di Helena sull'ex Carlo

Helena ha scelto di non commentare le chiacchiere sul suo viaggio in Brasile, anzi è rimasta in silenzio per quasi due settimane mentre sul web non si parlava d'altro che di presunti incontri tra lei e l'ex Carlo.

Le foto che la modella ha pubblicato sui social quando è tornata in Italia, però, sono una risposta abbastanza chiara a tutte le domande che hanno impazzato in rete nell'ultimo periodo: Prestes è stata accolta con sorrisi, abbracci e calore dalla famiglia Martinez, quindi tra loro va tutto bene e i rumor dei giorni scorsi non hanno intaccato i loro rapporti.