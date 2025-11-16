In queste ore sul web si sta parlando molto di Helena Prestes e di una richiesta che avrebbe fatto alle persone che la supportano da quando l'hanno vista al Grande Fratello. Lorenzo Pugnaloni ha ricevuto la segnalazione secondo la quale la modella avrebbe chiesto ai suoi fan di abbonarsi al suo canale social esclusivo per aiutare lei e Javier Martinez a mettere i soldi da parte per comprare una casa. Su X, inoltre, sta circolando lo screenshot che confermerebbe questa richiesta e giustificherebbe l'aumento dell'iscrizione a quasi sei euro.

L'indiscrezione che circola sul web

Negli ultimi giorni è nata una nuova polemica su Helena e sull'uso che starebbe facendo dei social dopo l'esperienza al Grande Fratello.

Lorenzo Pugnaloni ha ricevuto il messaggio da un utente su Instagram che sostiene che Helena avrebbe aumentato il prezzo dell'abbonamento al suo canale facendo una richiesta specifica ai suoi fan.

"Sai che Helena ha aumentato dicendo che il 40% andrà in beneficenza. In più chiede di abbonarsi al canale per comprare casa con Javier. Imbarazzante", ha segnalato una persona che ha preferito rimanere anonima.

L'esperto di gossip ha commentato la vicenda in modo piuttosto duro, ma se l'è presa anche con chi accontenta la richiesta di Helena: "Per me fa schifo dire ai propri fan che con i loro soldi comprerà una casa.

Ma se sta bene alle quattro pensionate che abboccano a questa cosa, chi siamo noi per dire il contrario. Semplice opinione personale".

Lo screenshot che impazza sul web

Di questa faccenda si è parlato molto anche su X, dove è stato diffuso lo screenshot di parte di un messaggio che Helena avrebbe mandato agli abbonati al suo canale per giustificare l'aumento del prezzo d'iscrizione.

"Grazie a chi rimane, mi aiutate a costruire qualcosa di mio. Questo è l'unico metodo che mi fa arrivare vicino a pensare a comprare una casa nostra", si legge sul web.

Il parere degli utenti di X

Le ultime mosse social di Helena hanno animato la discussione anche su X, dove in tanti si sono esposti per criticarla.

"Illude i fan dicendo che userà i soldi per comprare una casa, e quelli abboccano", "Ma non potrebbe lavorare come fanno tutte le persone normali?", "Ma c'è ancora gente che fa regali a quei due?", "Smettetela di far sentire rilevanti personaggi del genere", si legge sui social nelle ultime ore.

Ovviamente, i sostenitori di Helena l'hanno difesa a spada tratta, sostenendo che è libera di fare e chiedere quello che vuole, poi sta a chi la segue scegliere se farle regali o pagare un abbonamento per vedere contenuti esclusivi della sua vita professionale e privata.