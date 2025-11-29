In occasione della festa dell’Immacolata Concezione, lunedì 8 dicembre Il Paradiso delle signore non andrà in onda. La soap pomeridiana di Rai 1 si fermerà per un giorno, ma la programmazione riprenderà regolarmente martedì 9 dicembre alle ore 16 con la trasmissione del primo episodio settimanale, il numero 66. Gli spettatori potranno, quindi, continuare a seguire senza interruzioni le vicende ambientate nel 1966: la puntata verrà soltanto posticipata per rispettare la festività.

In occasione della festa dell’Immacolata Concezione, ogni anno Rai 1 sceglie di sospendere la messa in onda de Il Paradiso delle Signore.

Il Paradiso delle signore torna in onda martedì 9 dicembre

La sospensione della soap è legata alla ricorrenza dell’Immacolata, una festività molto sentita in Italia e spesso accompagnata da una programmazione televisiva speciale. Rai 1, in linea con la tradizione, dedica spazio ad eventi e trasmissioni celebrative, motivo per cui la fiction si ferma temporaneamente. È importante sottolineare che non si tratta di una cancellazione vera e propria: nessuna puntata verrà persa o saltata, ma semplicemente posticipata.

Gli spettatori potranno dunque ritrovare i protagonisti il giorno successivo, senza interruzioni nella trama e con la garanzia di seguire ogni sviluppo della storia. Martedì 9 dicembre verrà trasmessa la puntata 66 che aprrirà quindi la nuova settimana.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Mario ha deluso Caterina

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, andate in onda su Rai 1, Mario non si è presentato all’appuntamento con Caterina, lasciando la ragazza profondamente delusa. Mentre Oradei ha giustificato la sua assenza con presunti impegni di lavoro, Roberto ha scoperto tramite Fulvio che Mario non era mai arrivato a Milano come previsto. Il dottor Landi, sperando che il suo ex avesse finalmente deciso di smettere di ingannare la famiglia Rinaldi fingendo di amare una donna quando in realtà è attratto dagli uomini, ha telefonato al Circolo di Roma dove Mario lavorava.

Purtroppo, per Landi è arrivata un’amara sorpresa: Oradei si era licenziato. Nel frattempo, anche Delia ha dovuto affrontare una delusione da parte del compagno. Botteri, infatti, non ha potuto accompagnarla alla festa per la presentazione del film di Marina Valli a causa di nuovi problemi con suo figlio Teo.