Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano una svolta inaspettata durante una cena organizzata in onore dell’arrivo di Oradei a Milano. Nell’episodio che andrà in onda mercoledì 26 novembre alle 16 su Rai 1, Mario mancherà all’appuntamento con Caterina, che resterà delusa ma riceverà a sorpresa la visita di Cesare. Nel frattempo, Rosa sarà pronta a intraprendere la sua nuova vita accanto a Marcello, mentre Umberto assisterà a una discussione tra Ettore e Odile.

Mario rimane a Roma e delude Caterina

Caterina scoprirà che il suo fidanzato non manterrà la parola data e, all’ultimo momento, annullerà l’appuntamento con lei.

Mario giustificherà il mancato arrivo a Milano con impegni lavorativi improrogabili a Roma, ma su questo non vi è certezza: è infatti ipotizzabile che Oradei stia usando questa come scusa, non nutrendo sentimenti autentici verso la ragazza. Caterina, dal canto suo, sarà triste e delusa, ma troverà conforto nell’amica Agata, che la spronerà a risollevarsi di morale e a organizzare comunque la cena pianificata in precedenza per festeggiare l’arrivo di Mario. La serata prenderà però una svolta inaspettata, poiché a casa Rinaldi si presenterà a sorpresa Cesare Brugnoli.

Umberto assiste a una lite fra Ettore e Odile

Nel frattempo, le anticipazioni non rivelano molto riguardo all’arrivo di Cesare a casa di Caterina, ma la sorpresa del ragazzo potrebbe essere legata al desiderio di trascorrere del tempo con Irene, che ha conosciuto di recente.

Alla Galleria Milano Moda continuerà invece la vicinanza tra Ettore e Odile, che si sono scambiati un secondo bacio passionale. I due colleghi avranno una discussione alla quale assisterà anche Umberto, che inizierà a nutrire dubbi sul rapporto tra sua figlia e lo stilista. Guarnieri arriverà infatti a sospettare che Odile abbia un flirt con Ettore. Rosa, dopo aver accettato di diventare la signora Barbieri, sarà pronta a intraprendere la sua nuova vita accanto a Marcello. Ci sarà spazio inoltre per le vicende di Johnny, alle prese con un problema al suo furgoncino. Come già visto negli episodi precedenti, il pulmino del cugino di Delia risulterà rotto e le commesse del negozio si attiveranno subito per trovare una soluzione.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Cesare ha incontrato Irene al Circolo

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore andate in onda su Rai 1, Cesare si è recato al Circolo insieme alle sue sorelle, Rebecca e Chiara, in occasione del concerto di quest’ultima, giovane violoncellista emergente. In quella circostanza, Brugnoli ha incontrato nuovamente Irene, che ha scoperto con grande sollievo che Rebecca non è la fidanzata di Cesare, bensì sua sorella. Nel frattempo, Rosa ha accettato di sposare Marcello, rimasta sorpresa dalla proposta semplice e senza nemmeno un anello. Spazio anche alle vicende di Mimmo, che si è licenziato e ha trovato un impiego stabile al Gran Caffè Amato.