Le nuove puntate di Un Posto al Sole, in onda su Rai 3 da lunedì 1 dicembre a venerdì 5 dicembre 2025, annunciano che Marina e Roberto Ferri sono pronti a mettere in atto una strategia contro Gennaro Gagliotti in vista dell'arrivo di Chiara Petrone a Napoli. Tuttavia Gennaro ha in serbo delle mosse che potrebbero ribaltare la situazione.

Nel frattempo Alice e Vinicio sembrano finalmente ritrovare l'armonia. A Palazzo Palladini, intanto, Renato e Otello uniscono le forze per convincere Raffaele a non andare in pensione.

Marina e Ferri in lotta con Gennaro

L'arrivo di Chiara Petrone a Napoli sarà importante per Marina e Roberto Ferri, che stanno pianificando una strategia per contrastare Gennaro Gagliotti. Tuttavia Gennaro ha ancora delle frecce al proprio arco e potrebbe mettere in seria difficoltà i due. Marina sarà costretta a prendere una decisione difficile, che potrebbe non portare ai risultati sperati.

Nel frattempo, la riunione ai Cantieri con Chiara avrà ripercussioni sia sul lavoro che nella sfera familiare dei coniugi Ferri, mettendo a dura prova la tenuta del loro rapporto.

Alice e Vinicio ritrovano l'armonia, mentre Raffaele riflette sul suo futuro

Alice e Vinicio, dopo un periodo di crisi, sembrano finalmente ritrovare l'armonia nella loro relazione, nonostante le tensioni che li circondano.

A Palazzo Palladini invece Renato e Otello cercano di convincere Raffaele a non abbandonare il suo posto di portiere. Le loro iniziative, però, non sembrano dare i frutti sperati e Raffaele appare sempre più intenzionato a congedarsi dal palazzo, soprattutto durante i preparativi per l'allestimento del presepe, un'occasione per salutare i suoi amici e colleghi.

Nella puntata precedente di Un Posto al Sole

Nella precedente puntata di Un Posto al Sole, andata in onda venerdì 28 novembre, Vinicio ha vissuto un momento di profonda crisi a causa della sua dipendenza, dopo aver scoperto il gioco del fratello. Alice ha mostrato tutto il suo amore e sostegno, rifiutandosi di lasciarlo solo.

Nel frattempo Alberto, disperato per la situazione di Gianluca, ha chiesto aiuto a Rossella.

Jimmy invece ha trovato un nuovo e inaspettato amico che potrebbe aiutarlo a superare la lontananza di Camillo.

Chi è Alessandra Masi, l'attrice che interpreta Chiara Petrone

Alessandra Masi è l’attrice italiana che ricopre il ruolo di Chiara Petrone nella soap opera Un Posto al Sole, in onda su Rai 3. Nata a Pisa nel 1993, Alessandra si è formata nel mondo del teatro e della recitazione, studiando presso l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio d’Amico”, una delle scuole più prestigiose per attori in Italia.

Prima di approdare alla TV, ha lavorato principalmente in ambito teatrale, collaborando con importanti registi e compagnie. Il successo arriva quando entra nel cast di Un Posto al Sole, dove interpretauna giovane donna divisa tra ambizione, amore e fragilità personali.