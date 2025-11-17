Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano il ritorno in vita di un luogo importante per uno dei protagonisti storici. Nelle puntate in onda da lunedì 24 a venerdì 28 novembre alle 16 su Rai 1, Johnny e Fulvio scopriranno la ciclofficina di Armando. Intanto, nuovi problemi familiari affliggeranno Gianlorenzo Botteri, che sarà costretto a rinunciare alla festa per il film. Ci sarà spazio anche per l’alone di mistero attorno alla figura di Greta, che si troverà di fronte a una persona che lei crede essere un perfetto sconosciuto, ma che in realtà ha già conosciuto in passato.

Fulvio e Johnny scoprono la ciclofficina di Armando

Armando Ferraris verrà ricordato nei prossimi episodi grazie alla scoperta di Johnny e Fulvio, che troveranno il luogo tanto amato dall’ex magazziniere de Il Paradiso delle signore: la sua ciclofficina. Le anticipazioni non rivelano ancora quali siano i progetti del cugino di Delia e del signor Rinaldi, né quale destinazione d’uso intendano stabilire per questa parte del magazzino del negozio. È bene ricordare che né Johnny né Fulvio hanno mai fatto menzione di una passione per le biciclette e potrebbero quindi utilizzare lo spazio per altri scopi. Sarà dunque necessario attendere la messa in onda per chiarire la questione. Intanto, Rosa e Marcello inizieranno i preparativi per le loro imminenti nozze, concentrandosi sulla scelta dei testimoni.

Gianlorenzo Botteri ha problemi familiari

Nel frattempo, verranno approfondite le vicende di Gianlorenzo Botteri, alle prese con nuovi problemi familiari. Un impedimento improvviso costringerà lo stilista de Il Paradiso delle signore a rinunciare alla festa per il lancio del film con protagonista Marina Valli, per il quale Matteo ha composto una canzone. Non è ancora trapelato cosa accadrà a Gianlorenzo: potrebbe trattarsi di un malanno stagionale del piccolo Teo oppure di incombenze improvvise legate a Ornella, la sua ex compagna. Alla Galleria Milano Moda, invece, proseguirà il losco piano di Ettore, deciso a sedurre Odile e a farla capitolare ai suoi piedi. Tra i due nascerà anche un litigio, osservato da Umberto, che inizierà a sospettare che tra sua figlia e il direttore creativo ci sia qualcosa di più di una semplice collaborazione professionale.

Spazio anche alle vicende di Greta, che dovrà fare attenzione a una persona incontrata al Circolo: lei crederà si tratti di una nuova conoscenza, ma così non sarà. Le anticipazioni precisano infatti che questa figura misteriosa, la cui identità non è stata ancora svelata, in realtà l’ha già conosciuta in passato.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Johnny è andato a Firenze

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, andate in onda su Rai 1, Johnny è partito per Firenze con l’obiettivo di aiutare gli sfollati. Accanto al cugino di Delia hanno partecipato anche Agata e Mimmo, che una volta rientrati a Milano si sono fidanzati. Irene, invece, ha iniziato a cercare un nuovo ipotetico compagno, dando così occasione a Giorgio Perich di farsi conoscere. Tuttavia, la frequentazione tra la capo commessa e l’imprenditore è naufragata fin da subito, poiché Irene ha scoperto che il suo spasimante era calvo.