Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano possibili guai in vista per una delle protagoniste a causa di un incontro. Nell’episodio in onda venerdì 28 novembre alle ore 16 su Rai 1, Greta si troverà al Circolo e farà la conoscenza di qualcuno, senza immaginare che quella persona in realtà la conosce già da tempo. Parallelamente, Enrico compirà i primi passi nella sua carriera accademica come docente universitario, mentre Matteo deciderà di presentare Marina a sua madre Silvana.

Una persona misteriosa incontra nuovamente Greta

Greta Marchesi farà la sua comparsa al Circolo, ma il motivo della visita resta incerto: non è chiaro se sia legato a un evento ufficiale oppure a un semplice incontro personale.

In questa occasione, la giovane stilista si imbatterà in una nuova conoscenza che porterà con sé un inatteso colpo di scena, come rivelano le anticipazioni de Il Paradiso delle signore. La figura misteriosa che entrerà in scena mantiene un alone di segretezza: non si sa se si tratti di un uomo o di una donna, ma ciò che emerge è che Greta l’ha già incontrata in passato. Le circostanze di precedente incontro, tuttavia, rimangono ancora avvolte nel mistero. Così, colui che la sorella di Ettore riterrà un semplice sconosciuto conosce invece la sua vera identità.

Marcello e Rosa scelgono i testimoni delle loro nozze

Nel frattempo, Rosa e Marcello saranno impegnati nei preparativi per le nozze, la coppia inizierà a valutare chi ricoprirà il ruolo di testimone.

I nomi ufficiali non sono ancora stati resi noti, ma, considerando quanto già deciso per il matrimonio sfumato con Adelaide, è probabile che Marcello scelga Matteo. Rosa, invece, potrebbe optare per Marina, favorita dalla complicità e dall’intesa nate di recente tra loro e dalle parole della giornalista, che l’ha definita una delle cose più belle capitate nella sua vita ultimamente. Parallelamente, Matteo avrà modo di rivedere sua madre Silvana: il ritorno della signora Portelli a Milano offrirà l’occasione per le presentazioni ufficiali di Marina. Nel frattempo, Enrico intraprenderà un nuovo percorso professionale dedicandosi all’insegnamento universitario, scelta resa necessaria dall’impossibilità di continuare a operare in sala a causa del problema alla mano.

È importante ricordare, inoltre, che il dottor Proietti ha interrotto ogni rapporto con il professor Alberto Di Meo, dimettendosi dalla clinica dopo essere stato ricattato. Per questo motivo, Enrico dovrà reinventarsi, non potendo più esercitare la professione di chirurgo.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Greta ha conquistato la fiducia di Adelaide

Nei precedenti episodi già trasmessi su Rai 1, Greta è riuscita a conquistare rapidamente la fiducia di Adelaide, tanto da supportarla più volte nella scelta dell’abito giusto per eventi importanti: dal matrimonio fino alla prima apparizione al Circolo dopo la fine della relazione con Marcello. Nel frattempo, Ettore ha continuato a portare avanti il suo piano di vendetta, avvicinandosi sempre di più a Odile, la quale ha però rifiutato di baciarlo una seconda volta.

I fratelli Marchesi hanno quindi pianificato nuove mosse per colpire Adelaide e Umberto, senza rivelare il vero movente che li spinge a voler mettere le mani sulla ricchezza dei Guarnieri e della contessa. Intanto, Johnny è partito per Firenze insieme a Mimmo e Agata per prestare aiuto agli sfollati. I ragazzi sono stati definiti 'Angeli del fango' per il sostegno offerto ai cittadini del capoluogo toscano. Una volta rientrati a Milano, è arrivata una svolta inattesa: Mimmo e Agata si sono innamorati e hanno condiviso il loro primo bacio. La coppia ha subito ufficializzato la relazione, raccontandola a Ciro e Concetta, che si sono mostrati entusiasti del fidanzamento della loro secondogenita, avendo già da tempo immaginato Mimmo come futuro genero.

Ciro, inoltre, è molto legato al padre di Mimmo, Carmelo, con cui condivide amicizia e origini a Partanna. Spazio anche alle vicende di Irene, che ha avvertito un forte senso di responsabilità dopo aver scoperto che la zia Sandra intende lasciarle un ingente patrimonio, a condizione che si sposi con l’uomo giusto. La capo commessa si è così lanciata in una ricerca frenetica di un nuovo fidanzato, ma i primi tentativi non hanno avuto successo. L’ultimo corteggiatore, Giorgio, non ha soddisfatto i suoi criteri estetici, poiché calvo. Infine, sono proseguite le storie d’amore di Marina Valli e Matteo, quella fra Delia e Gianlorenzo e la nascente relazione tra Marcello e Rosa. Questi ultimi due hanno dovuto resistere agli attacchi di Adelaide, decisa a vendicarsi dopo l’umiliazione subita da Barbieri, che l’ha lasciata per una donna più giovane.