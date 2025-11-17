Romulo darà una pessima notizia a Petra nelle prossime puntate de La Promessa: "Sei licenziata e devi lasciare al più presto il palazzo". Le anticipazioni rivelano che dopo la scomunica di Don Samuel, Maria incolperà la governante di aver tradito il parroco. Petra questa volta sarà totalmente estranea ai fatti e il suo licenziamento sarà davvero un'ingiustizia, ma non potrà evitarlo. Catalina darà ordine a Romulo di mandare subito via Petra dal palazzo.

Tutti contro Petra, ma lei non avrà colpe

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che, per Don Samuel, arriverà la scomunica e sarà come un fulmine a ciel sereno.

Maria sarà certa che a mandare una segnalazione al vescovado sia stata Petra, ormai capro espiatorio di tutto quello che di negativo succede al palazzo. La governante, tuttavia, non avrà nessuna colpa, anche perché, nelle prossime puntate, si legherà moltissimo a Don Samuel e, grazie a lui, vivrà un cambiamento senza precedenti. Nonostante il comportamento impeccabile di Petra, nessuno crederà che la donna sia diventata all'improvviso gentile e caritatevole, tranne Don Samuel. Il parroco assicurerà alla ragazza che Petra non c'entra nulla con la scomunica, ma la ragazza non cambierà idea.

Nei giorni successivi, infatti, Maria incolperà Petra a tavola, scatenando tutti contro di lei. "Mi sento così sola", dirà Petra piangendo con Don Samuel che proverà inutilmente a consolarla.

Nel frattempo, proseguiranno i preparativi per il battesimo dei figli di Catalina e Petra si tirerà indietro. La governante lascerà il suo incarico a Pia e questo scatenerà ancora di più le accuse di Maria: "Ti brucia la coscienza", insinuerà la cameriera con disprezzo. Il giorno precedente al battesimo, Catalina verrà a sapere che don Samuel non potrà celebrare la messa e chiederà a Maria se lei sappia qualcosa a riguardo. La cameriera negherà, ma il suo volto parlerà più di lei. Catalina capirà che Maria conosce i motivi della scomunica e la ragazza le spiegherà i suoi dubbi su Petra.

L'addio di Petra: 'Me la pagherete'

Nelle prossime puntate de La Promessa, il battesimo dei gemelli finirà in tragedia, perché Eugenia perderà la vita tra le braccia di Curro.

La donna, impazzita per colpa del laudano somministrato di nascosto da Leocadia e Lorenzo, si toglierà la vita. Quando tutto sarà passato, Romulo convocherà Petra nel suo ufficio per parlarle di una questione importante. Il maggiordomo parlerà alla governante della scomunica di Don Samuel e per Petra assicurerà che tutte le accuse contro di lei sono infondate. La donna spiegherà che non è stata lei a denunciare il prete per aver celebrato il matrimonio di Catalina di nascosto. Le ragioni di Petra non basteranno e Romulo proseguirà: "Mi dispiace molto, ma sei licenziata, devi lasciare il palazzo al più presto". La decisione distruggerà Petra che non potrà fare altro che accettare questa ingiustizia.

La governante, in lacrime, ripercorrerà tutti gli anni trascorsi a La Promessa e saluterà la servitù con una certezza: "Me la pagherete".

Petra: la governante più odiata de La Promessa

Nelle puntate de La Promessa in onda in Italia, Petra non è ancora giunta alla grande trasformazione. La governante è ancora molto severa con tutti e la sua sensibilità è un miraggio per la maggior parte della servitù. Solo Santos ha conosciuto il lato più umano di Petra, ma anche lui ultimamente la sta trascurando perché è tornata sua madre. Il ragazzo vuole recuperare tutto il tempo perso con Ana e spesso mette da parte Petra per passare le sue giornate di permesso con lei. A La Promessa, in questi giorni, la governante sta soffrendo molto per la lontananza di Santos perché lui era l'unico a considerarla.