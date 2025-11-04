Le anticipazioni su come finisce la soap opera La notte nel cuore su Canale 5 rivelano che Melek resterà sconvolta nel momento in cui apprenderà le bugie del marito Cihan.

La donna, infatti, verrà a sapere che l'uomo ha mentito in merito al suo rapporto con Perihan, che aveva presentato come una sua semplice amica, nascondendo il fatto di aver avuto una notte di passione con lei.

Tale scoperta non piacerà per niente a Melek, al punto da costringere Sumru a dover intervenire al più presto.

Melek scopre le bugie del marito: come finisce La notte nel cuore su Canale 5

Nuh e Sevilay riusciranno a organizzare il loro matrimonio e a pronunciare il fatidico sì che permetterà loro di diventare una coppia a tutti gli effetti.

A tale evento, però, ci sarà un colpo di scena clamoroso che avrà come protagonista Mekek, la quale origlierà una conversazione di suoi marito Cihan e scoprirà che le ha mentito per tutto questo tempo in merito al suo rapporto con Perihan.

L'uomo, infatti, le ha sempre detto e ribadito di non aver avuto nessun trascorso con la donna, presentandola come una semplice amica, ma questa non è la realtà dei fatti.

Melek sconvolta dalle menzogne del marito e va su tutte le furie, Sumru decide di intervenire

Le anticipazioni sul gran finale de La notte nel cuore rivelano che Melek resterà sconvolta nel momento in cui apprenderà che tra Cihan e Perihan c'è stata una relazione segreta, culminata in una notte d'amore.

Delusa per le bugie del marito, la donna andrà su tutte le furie al punto da mettere in discussione il suo rapporto con Melek che cercherà di fare il possibile per appianare i rapporti e placare l'ira della sua compagna, dandole tutte le spiegazioni possibili.

Sumru deciderà di intervenire per evitare che il matrimonio di sua figlia possa subire una battuta d'arresto e chiederà a Perihan di sparire dalla città al più presto: in caso contrario le avrebbe fatto fallire la sua libreria, mettendola nei guai dal punto di vista professionale.

La nuova programmazione de La notte nel cuore nel prime time di Canale 5

In attesa di vedere in onda il gran finale di sempre de La notte nel cuore su Canale 5, l'appuntamento con la soap opera continuerà ad avere un doppio appuntamento settimanale per tutto il mese di novembre.

Complici i buoni ascolti registrati nel corso di queste settimane, la serie turca sarà trasmessa sempre di martedì e domenica, assicurando così alla rete ammiraglia del Biscione una media di circa due milioni e mezzo di telespettatori e uno share che arriva a sfiorare anche il 17%.

A dicembre, invece, si assisterà al ritorno alla puntata unica della soap con messa in onda solo di domenica sera.