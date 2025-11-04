Nelle prossime puntate della seconda stagione della soap turca Forbidden Fruit, entrerà in scena Yiğit (Doğaç Yıldız), il figlio di Ender Çelebi (Şevval Sam) e Kaya Ekinci (Barış Kılıç). Ben presto, il ragazzo scoprirà le sue vere origini, e manifesterà l’intenzione di ricongiungersi con la madre biologica.

Ender confessa a Caner di aver dato in adozione il figlio avuto da Kaya in passato

Dopo l’arrivo a Istanbul del suo ex amante Kaya, il quale diventerà il nuovo CEO dell’azienda di Halit (Talat Bulut), Ender entrerà in crisi. Tutto comincerà, quando Kaya sospetterà di poter essere il vero padre di Erim, figlio di Ender.

Per chiarire ogni suo dubbio, l’uomo farà un test di DNA al ragazzo, ma scoprirà di non essere suo padre.

Dopo aver schiaffeggiato Kaya per averla baciata sulle labbra e avergli detto di non avere alcuna parentela con suo figlio, Ender si sfogherà con suo fratello Caner (Baris Aytac), rivelandogli di aver dato in adozione il figlio avuto dal suo ex in passato.

Yiğit apprende di essere stato adottato, Ender e Kaya si lasciano andare alla passione

Nel contempo, i telespettatori faranno la conoscenza del figlio che Ender ha abbandonato circa sei anni prima, subito dopo averlo messo al mondo. Si tratta di Yiğit, il quale prenderà parte al funerale della madre adottiva. Ben presto, il ragazzo metterà le mani in una lettera scritta dalla donna che l'ha cresciuto, e scoprirà che in realtà la sua vera madre si chiama Ender.

Sempre all’interno della busta che gli verrà recapitata, Yiğit troverà anche una fotografia della donna che l’ha partorito.

A proposito di Ender, si troverà in ospedale e sarà abbastanza disperata a causa delle gravi condizioni del figlio Erim, ferito per errore con un colpo di pistola da Mustafa, il padre di Yildiz.

Successivamente, dopo aver ripensato al padre violento, Yiğit vorrà recarsi a Istanbul per conoscere la sua vera madre Ender, la quale intanto si lascerà andare alla passione con suo padre Kaya.

Riepilogo: Ender ha chiesto l’affidamento del figlio Erim

Dopo aver convinto Alihan a sposarla in segreto per vendicarsi dell’ex marito Halit, Ender ha deciso di richiedere l’affidamento del figlio diciassettenne Erim.

La donna è stata convinta che la villa Argun non sia più adatta per suo figlio, il quale intanto si è allontanato da lei e ha cominciato a frequentare degli amici poco raccomandabili. Ben presto, Erim si è messo nei guai, per aver investito una donna, che per fortuna è rimasta soltanto ferita a un braccio. Tuttavia, il ragazzo non è stato denunciato, grazie al risarcimento pagato da suo padre Halit. A quel punto, Ender ha colto l’occasione per chiedere la custodia di Erim ufficialmente.