Angela sarà costretta a dormire in giardino e si ammalerà nelle prossime puntate de La Promessa: sua madre Leocadia, infatti, le intimerà di stare lontana dal palazzo.

Le anticipazioni rivelano che Angela e Leocadia saranno in perenne conflitto, soprattutto quando la ragazza si innamorerà di Curro. La nuova signora del palazzo costringerà sua figlia a tornare in Svizzera, ma lei scenderà dalla carrozza e si accamperà in giardino.

Angela pronta a tutto pur di restare a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che presto Angela e Curro saranno protagonisti con una grande storia d'amore.

I due ragazzi si innamoreranno perdutamente, ma il destino non sarà clemente con loro. Presto, infatti, Curro sarà declassato a valletto e per Angela inizierà un grande tormento. Il figlio di Alonso capirà che la loro storia non può funzionare e lascerà la ragazza per un periodo, ma l'amore sarà più forte di tutto. Dopo aver tentato di reprimere i loro sentimenti, Curro e Angela si lasceranno andare, ma appena Leocadia scoprirà che tra loro non è finita andrà su tutte le furie. La donna si rivelerà più spietata di Cruz che nel frattempo finirà ingiustamente in prigione proprio per un piano di Leocadia. Quest'ultima prenderà Angela in disparte e le intimerà di lasciare immediatamente La Promessa e riprendere i suoi studi in Svizzera.

La donna non concederà a sua figlia neanche di discutere: la costringerà a salire sulla carrozza per separarsi per sempre da Curro. Angela sarà disperata e non avrà scelta, ma quando sarà in viaggio scoppierà in lacrime e ordinerà al cocchiere di tornare indietro. La ragazza non potrà più entrare al palazzo, perché Leocadia glielo impedirà, ma si accamperà nei giardini della tenuta e dimostrerà di avere una grande determinazione.

Lorenzo riuscirà a cambiare idea a Leocadia

Nelle prossime puntate de La Promessa, Angela sarà costretta a dormire in giardino pur di non darla vinta a sua madre. La presenza della ragazza desterà l'indignazione di Alonso e Lorenzo che proveranno a far ragionare Leocadia ma non ci riusciranno.

"Non potete interferire nell'educazione di mia figlia", dirà la donna che poco dopo andrà a trovare Angela. Leocadia non avrà nessuna compassione per la ragazza che finirà per ammalarsi a causa delle notti al freddo. "Resterò qui finché non mi dirai chi è mio padre", dirà Angela a sua madre che però non si lascerà minacciare da lei e proseguirà con la linea dura. La nuova signora della tenuta intimerà alla servitù e in particolare a Curro di non aiutare in nessun modo sua figlia, né con cibo, né con coperte. Martina, tuttavia, non avrà nessuna intenzione di lasciare Angela da sola e andrà a trovarla andando contro Leocadia. Lorenzo proverà a parlare ancora con la signora de Figueroa proponendole di cambiare atteggiamento.

Il Capitano consiglierà a Leocadia di farsi furba perché in questo modo Angela passerà come una vittima. La donna ascolterà Lorenzo e riammetterà sua figlia a La Promessa, ma ad un patto: dovrà lavorare. Leocadia aspetterà Angela in biblioteca con il Capitano e le spiegherà che da quel momento in poi sarà l'assistente di Lorenzo.

Leocadia non vuole rivelare a nessuno chi è il padre di Angela

Nelle puntate in onda in Italia, è già emerso un rapporto conflittuale tra Angela e sua madre. Il motivo principale delle tensioni tra madre e figlia, al momento è solo uno: Leocadia non vuole dire ad Angela chi è suo padre . La situazione si è complicata quando la ragazza ha deciso di interrompere i suoi studi in Svizzera per stabilirsi a La Promessa.

Leocadia sa già che sua figlia le darà filo da torcere, anche perché Angela è molto diversa da lei. La ragazza è sempre dalla parte della giustizia, mentre sua madre sta tramando alle spalle di Cruz e tutta la famiglia per impossessarsi della tenuta e di tutto ciò che appartiene alla marchesa. Tra Angela e Curro adesso c'è solo una conoscenza e i due non si stanno neanche molto simpatici. Presto, però, tutto cambierà all'improvviso.