Le trame delle puntate turche de La forza di una donna previste prossimamente su Canale 5 raccontano che Piril inviterà Bahar, Sarp, Nisan e Doruk alla festa di compleanno dei suoi gemelli. La decisione finirà per ritorcersi contro la figlia di Piril poiché inizierà ad accusare una forte gelosia nei confronti dei coniugi Cesmeli.

Piril invita Bahar e Sarp alla festa di compleanno dei gemelli

Piril inviterà Bahar, Nisan e Doruk ma anche Sarp al compleanno dei gemelli nonostante la contrarietà di suo padre Suat. I coniugi Cesmeli accetteranno di partecipare insieme per permettere ai quattro bambini di conoscersi al meglio.

La coppia penserà che sia giusto che Nisan e Doruk conoscano meglio i loro fratellastri mentre Piril darà l'impressione di aver sottovalutato la situazione in cui si è cacciata. La donna non riuscirà a nascondere il suo nervosismo quando Bahar e Sarp giungeranno alla festa insieme a Nisan e Doruk. Piril in preda ad un raptus di gelosia invierà alla protagonista alcuni scatti compromettenti che Sirin aveva scattato insieme a Sarp poco prima di accettare di donare il suo midollo osseo.

Suat scopre le intenzioni di Piril

Suat scoperte le intenzioni di Piril avviserà Munir affinché Bahar non veda quelle foto compromettenti. Il tirapiedi cercherà di evitare il peggio, rivelando a Sarp quello che ha combinato Piril affinché possa mettere le mani sul cellulare della prima moglie riposto nella borsetta.

L'impresa si rivelerà più difficile del previsto poiché Doruk interromperà più volte le intenzioni di Sarp. Fatto sta, che Bahar una volta a casa non troverà più il suo telefono nella borsa. Il pubblico scoprirà che Piril in preda ai sensi di colpa ha rimosso da sola gli scatti compromettenti per poi comunicare a Sarp di aver trovato il dispositivo incastrato nel divano.

Sirin ha scoraggiato i clienti a comprare la merce del negozio di Dundar

Nel frattempo, negli ultimi appuntamenti de La forza di una donna andati in onda a novembre su Canale 5, Enver ha deciso di trovarsi un nuovo impiego poiché non lavora più come sarto da un po' di tempo. L'uomo è stato indirizzato da un fruttivendolo con qualche problema d'udito che ha bisogno di un aiutante.

Enver ha poi raggiunto Hatice alla caffetteria per dirle di aver trovato un modo per racimolare qualche soldo in più, affittando la stanza della loro abitazione.

Sirin, invece, non è apparsa molto felice del suo nuovo impiego presso un negozio di tessuti. La sorellastra di Bahar ha pensato di essere fermamente sprecata per il ruolo di commessa nell'esercizio commerciale di Dundar. Sirin ha affrontato i clienti con una certa svogliatezza e li ha scoraggiati a comprare le merce esposta.