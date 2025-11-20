Manuel Milano ha rilasciato un'intervista in cui ha parlato della sua ex Rasha Younes e del percorso al Grande Fratello. L'imprenditore non ha usato mezzi termini nei confronti della ex, descrivendola come una persona cinica, arrivista e molto presuntuosa: "Quando si arrabbia, esce fuori la strega che è in lei". Il 49enne ha anche sostenuto che Omer Elomari non sia il prototipo di uomo a cui aspira la 32enne giordana.

Manuel: 'Rasha? Ha fatto della sua bellezza un'arma'

Rasha al GF è stata più volte definita arrogante e presuntuosa, ma la diretta interessata ha sempre respinto le accuse al mittente.

In un'intervista concessa a Fanpage, l'ex compagno della 32enne giordana ha spiegato che i due hanno avuto una relazione di circa otto anni tra alti e bassi, in cui lui l'ha tradita diverse volte. A tal proposito Manuel Milano ha precisato che Rasha è cambiata nel tempo: "Lavorava come commessa, ma io l'ho abituata ad un certo stile di vita. Al tempo stesso, però, il 49enne ha smentito che lontano dai riflettori la sua ex sia alla ricerca di uomini facoltosi: "L'unico ricco che ha frequentato sono stato io". Nell'intervista Rasha è stata descritta come una persona egoriferita: "È una intelligente arrivista, ha fatto della sua bellezza un'arma. Più le dicono che è brava, più cresce il suo ego.

È cinica e quando si arrabbia esce fuori la strega che è in lei ". L'imprenditore ha poi sostenuto che la gieffina sia una bugiarda: "Non è vero che lavora da quando ha 14 anni. Non ha avuto una vita agiata, ma sicuramente quando ha incontrato me ha vinto al Superenalotto".

Cosa pensa dei 'Rashmer'

Durante l'intervista Manuel Milano ha anche espresso un giudizio sul rapporto tra Rasha e Omer nato sotto i riflettori del realtty show.

Milano crede che il 26enne siriano non sia il prototipo di uomo che piaccia alla 32enne: "Lui è troppo accondiscendente, a lei piacciono gli uomini che le tengono testa. Dice di volere un amore pulito, ma alla fine è lei che cerca le relazioni tossiche". Dunque il 49enne è convinto che lontano dal GF, tra i "Rashmer" la relazione non abbia un seguito proprio come detto da Francesca Carrara.

Per questo motivo crede che anche se fra i due c'è stato un bacio, da parte di Younes non ci sia ancora un reale coinvolgimento: "Quando bacia Omer ha come la faccia di una che beve da una tazzina sporca".

Infine Manuel ha anche detto la sua sull'intervento di Bassima per "benedire" la conoscenza tra la figlia e Omer: "In quel momento voleva sotterrarsi. L'incontro con la madre l'ha solamente costretta a passare allo step successivo".