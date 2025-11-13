Le trame delle puntate de La Promessa, in onda prossimamente su Rete 4, raccontano che Adriano scoprirà di essere il vero padre dei gemelli di Catalina e sarà Manuel a dirglielo. Il contadino sarà molto dispiaciuto per il fatto che la marchesina non gli abbia raccontato prima la verità.

Catalina dà alla luce la sua prima bambina

Catalina non riuscirà a concedere una seconda possibilità ad Adriano per paura di una nuova delusione. La donna avrà una forte discussione con il contadino prima di lasciare la tenuta per fare una passeggiata nei giardini.

In questa circostanza, alla marchesina si romperanno le acque, cogliendola totalmente impreparata. Curro e Angela correranno in aiuto di Catalina, aiutandola a dare alla luce la sua prima bambina. I due verranno raggiunti da Adriano, che porterà la ragazza alla Promessa affinché il dottore possa esaminarla e determinare il da farsi. Il medico informerà Alonso che sua figlia necessita di un taglio cesareo per aiutarla a partorire il secondo bambino.

Manuel dice ad Adriano che è il padre dei bambini di Catalina

Adriano attenderà nell'hangar notizie sulle condizioni di Catalina. Il contadino verrà raggiunto da Manuel, con il quale avrà una conversazione rivelatrice. In questa circostanza, il ragazzo domanderà all'erede del marchesato se sia giusto avvertire Pelayo della nascita del suo primo bambino: “Non so cosa sia successo tra lui e Catalina, ma dovremmo informarlo.

Dopo tutto, è il padre dei bambini. Ogni uomo ha il diritto di sapere di essere padre”. Manuel sconvolgerà Adriano quando lo informerà che è lui il vero padre dei due gemelli: "Non stava a me dirtelo, ma pensavo che avresti dovuto saperlo. Catalina non ha mai avuto dubbi su chi fosse il padre". Alla fine, il contadino recriminerà alla marchesina la scelta di nascondergli la notizia per così tanti mesi.

Martina ha affrontato Alonso e Cruz

Nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda su Rete 4, Angela ha salvato Martina dall'inganno dei marchesi, riuscendo a scoprire un altro malefico piano ai danni di Curro. La ragazza ha raggiunto la camera di Cruz dove ha letto un telegramma speditole da Lorenzo.

Angela è stata scoperta da Teresa, alla quale ha detto di voler indagare su Cruz e Lorenzo sicura che volessero combinare il matrimonio tra Curro e una ricca ereditiera.

Martina, invece, ha affrontato a muso duro gli zii, rifiutandosi di vendere le terre in sua proprietà. Alonso è apparso terrorizzato dall'idea di vedere crollare la sua tenuta. Cruz ha cercato di consolare suo marito, dimostrando però di avere in mente una nuova idea per salvare la sua dimora dalla bancarotta.