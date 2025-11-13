Cambio palinsesto sulla rete ammiraglia Mediaset per La notte nel cuore, la fortunata soap opera turca che continua ad appassionare il pubblico, registrando dati Auditel in costante crescita.

I nuovi episodi, previsti nel corso della prossima settimana di programmazione, saranno trasmessi nuovamente con un doppio appuntamento in prime time e non più con un triplo appuntamento così come è successo in questi giorni.

Mercoledì 19 novembre, in prime time, non ci saranno le vicende di Nuh e Sevilay bensì la prima puntata dello show Gigi e Vanessa insieme.

Nuovo cambio programmazione per La notte nel cuore su Canale 5

La programmazione della rete ammiraglia Mediaset subirà delle variazioni nel corso dei prossimi giorni, dato che per La notte nel cuore non sono previste tre puntate in prime time, così come è successo in questi giorni.

La serie turca è confermata nella fascia serale ma solo con il consueto doppio appuntamento settimanale che andrà in onda di martedì e domenica sera, a partire dalle 21:50 circa, subito dopo La ruota della fortuna condotto da Gerry Scotti, che assicura un traino boom di oltre 6 milioni di spettatori che si collegano su Canale 5 nei minuti conclusivi del game show.

Per la prossima settimana, invece, i vertici del Biscione non proporranno una nuova puntata della soap nel prime time del mercoledì.

L'appuntamento serale con La notte nel cuore non andrà in onda il 19 novembre su Canale 5

Al suo posto, nella serata del 19 novembre, andrà in onda la prima puntata dello show Gigi e Vanessa insieme, condotto dalla coppia composta da Gigi D'Alessio e Vanessa Incontrada.

La puntata d'esordio era prevista già per il 12 novembre ma, all'ultimo momento, si è optato per la sostituzione dello show con una puntata della soap opera turca, così da evitare lo scontro diretto con la partita di tennis valida per gli ATP Finals in programma su Rai 2.

Una scelta con la quale si è scelto di salvaguardare lo show per evitare un esordio deludente dal punto di vista Auditel.

Buoni ascolti per la soap opera turca di Canale 5 anche in serate televisive difficili

Tuttavia, anche contro la partita di tennis trasmessa su Rai 2, seguita da una media di quasi 3 milioni di spettatori nella fascia serale, la serie turca La notte nel cuore si è difesa egregiamente su Canale 5.

La media di spettatori è stata di circa 2,3 milioni di fedelissimi pari a uno share che ha toccato la soglia del 14,50%, con punte del 17% durante la messa in onda.

La soap ha così tenuto testa anche alla replica della fiction Il commissario Montalbano, che ha registrato un ascolto di 2,7 milioni di spettatori arrivando al 15,60% di share nella fascia serale.