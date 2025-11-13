Il televoto che si chiuderà nella serata del 17 novembre decreterà il nome del nuovo eliminato del Grande Fratello tra Domenico, Francesca e Simone, Rasha, Flaminia e Giulia il meno votato dovrà abbandonare la casa. Secondo i 469 utenti che, alle ore 17:50 di oggi 13 novembre hanno partecipato al sondaggio di Reality House, ad avere la peggio sarebbe la coppia madre-figlio composta da Francesca e Simone. La situazione comunque appare ancora incerta visto che al penultimo posto, con solo qualche preferenza in più, si piazza Domenico con il 19%.

Esito del sondaggio: Francesca e Simone rischiano l'eliminazione

Dopo l'eliminazione di Francesco Rana, un altro concorrente dovrà abbandonare definitivamente la casa del Grande Fratello e succederà nel corso della nuova diretta in programma lunedì 17 novembre. A decidere chi sarà eliminato sarà il pubblico da casa attraverso il televoto. Anche in questo caso, gli utenti sono chiamati a scegliere chi salvare tra i cinque concorrenti in nomination: Domenico, Francesca e Simone, Rasha, Flaminia e Giulia. Il meno votato verrà eliminato definitivamente dal gioco e, secondo le proiezioni del sondaggio lanciato da Reality House, a rischiare maggiormente sarebbe la coppia formata da Francesca e Simone, votata dal 13% degli utenti.

Televoto del 17 novembre: anche Domenico a rischio con il 19%

Attualmente non può considerarsi salvo neppure Domenico che ottiene qualche voto in più rispetto alla coppia madre e figlio (19%). Tutto è ancora in divenire e il pubblico da casa potrebbe decidere di non salvarlo a causa del triangolo amoroso che lo ha visto protagonista insieme a Benedetta e la ormai ex compagna Valentina. Giulia dovrebbe invece salvarsi con il 20% dei consensi, così come Flaminia (22%) e Rasha che, con il 26% dei voti risulta essere la preferita dal pubblico. Balza all'occhio il fatto che Rasha e Flaminia stiano ottenendo più voti rispetto agli sfidanti nonostante sia la prima volta che si trovano al televoto. Va comunque precisato che i dati sopra indicati rappresentano solo dei pronostici e che sarà solo il verdetto ufficiale che verrà letto da Simona Ventura in puntata a decretare il nome del concorrente eliminato.

Scongiurata la chiusura anticipata del Grande Fratello

A fronte della crisi di ascolti che sta attraversando questa edizione del Grande Fratello, da più parti si era ipotizzata una chiusura anticipata del Reality Show di Simona Ventura. Ipotesi scongiurata, visto che Mediaset ha confermato che il reality show proseguirà la messa in onda, così come inizialmente programmato, fino a dicembre. La finale infatti si dovrebbe tenere presumibilmente il 15 o al più tardi il 22 dicembre.