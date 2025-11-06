Le trame delle puntate de La Promessa, in onda tra qualche settimana su Rete 4, rivelano che Manuel inizierà a valutare l'ipotesi di trasferirsi in Italia, dopo la scomparsa di sua moglie Jana. La decisione del marchesino non sarà appoggiata da Alonso e Lorenzo, i quali proveranno a fargli cambiare idea.

Jana perde la vita, Manuel ripudia sua madre Cruz

Jana perderà la vita dopo essere stata colpita da uno sparo Il sergente Burdina accuserà Cruz dell'omicidio, che verrà arrestata e portata in carcere dove verrà maltrattata dalle altre detenute. Manuel sconvolto chiuderà ogni rapporto con sua madre a differenza di Alonso, che cercherà in ogni modo di evitare che lo scandalo esca oltre i confini della tenuta.

Il marchese dimostrerà di fidarsi eccessivamente di Leocadia, la quale gli prometterà di muovere le sue conoscenze pur di evitare che egli perda il marchesato, così come minacciato dal Re di Spagna attraverso una lettera ufficiale.

Manuel valuta di trasferirsi in Italia, Alonso contrariato

Manuel trascorrerà molto tempo nella sua camera da letto in completa solitudine. Catalina e Martina cercheranno di tirarlo su di morale, ma senza risultati. Manuel ripenserà alla proposta ricevuta da Don Pedro prima che Jana venisse assassinata, pensando di trasferirsi in Italia, più precisamente a Milano, per prendere parte a un progetto sull'aviazione. Alonso non sarà d'accordo con la partenza di Manuel, ma eviterà di ostacolarlo per non perdere i rapporti con lui.

Lorenzo, invece, lo inviterà a cambiare idea, poiché la situazione in Italia è sempre più tesa a causa della prima guerra mondiale.

Ricardo ha affrontato Ana

Nelle ultime puntate de La Promessa, Angela ha pensato che Curro fosse partito a causa sua, riflettendo sul fatto che fosse meglio tornare in Svizzera. Angela ha informato Leocadia di essere disposta a lasciare la tenuta solo se le avesse svelato il nome del suo vero padre. La dark lady ha deciso di tenere la bocca chiusa sul delicato argomento.

Maria ha pensato di essere posseduta dal demonio dopo aver avuto alcune strane visioni. Lei e Padre Samuel hanno scelto di stare lontano dalle tentazioni.

Ricardo ha affrontato Ana dopo il suo ritorno alla tenuta.

La donna ha confessato di aver subito violenze da parte del marito e di essere fuggita proprio per questo motivo, ma Ricardo ha continuato a sostenere la tesi del tradimento. Il maggiordomo non ha creduto alle parole della moglie, sospettando che la sua fuga non sia stata dettata solo dal desiderio di proteggere il loro figlio. Successivamente, Ricardo ha raccontato a Pia e Romulo che Ana gli ha chiesto di concordare una versione dei fatti da riferire a Santos, ammettendo di non sapere come gestire la situazione.