Dopo essersi ignorati per un giorno intero, Rasha Younes e Ivana Castorina hanno stuzzicato Omer Elomari al Grande Fratello. Nel dettaglio, la ragazza di origini palestinesi ha stuzzicato il coinquilino sul fatto che sia sempre silenzioso e sfuggente: "Solo quanto ti arrabbi hai un'emozione". Dal canto suo, il consulente aziendale si è difeso e ha respinto le critiche sollevate nei suoi confronti.

Il fastidio di Rasha

Nella serata di ieri, 5 novembre, Rasha e Ivana si trovavano in camera quando sono state raggiunte da Omer. Ad un certo punto, Younes ha domandato al coinquilino: "A che pensi?".

Dal canto suo il 26enne siriano ha tagliato corto: "Niente". La risposta, però, non è stata affatto gradita da Rasha che ha sbottato: "Ok, non parliamo. Continuiamo pure col gioco del silenzio". La ragazza ha, poi, fatto notare che approfondire una conoscenza, in questo modo, è davvero difficile: "Io ti ho raccontato tutto di me, mentre tu non mi hai detto nulla". Rivolgendosi a Ivana, Rasha ha affermato: "Quando tu le fai una domanda, lui ti risponde e argomenta, mentre con me è sempre sfuggente". Elomari si è, quindi, difeso dalle insinuazioni della coinquilina e ha spiegato il suo punto di vista: "Dipende da come una domanda viene posta". Ancora una volta, però, Rasha è apparsa in disaccordo con la versione del giovane siriano, al punto che ha respinto le accuse al mittente: "Io sono normale quando parlo con te, sei tu che vedi tutto come un attacco".

Successivamente la ragazza ha stuzzicato Omer: "Solo quanto ti arrabbi hai un'emozione. Allora adesso cerco di farti arrabbiare così tiri fuori il carattere".

Il chiarimento dei 'Rashmer'

Il giorno seguente, Rasha e Omer si sono ritrovati in disparte dagli altri concorrenti e hanno cercato di chiarire la loro situazione.

Il 26enne ha spiegato perché in questi giorni si era distaccato: "Io vengo da te solo se tu non mi fai sentire un peso, capito? Io l'ho capito cosa vuoi tu ma non è una questione di carattere".

Rasha ha invece esortato l'inquilino a parlare con lei se ha un problema anziché chiudersi a riccio: "Se hai un dubbio viene da me e ne parliamo. A me fa piacere starti vicina anche senza parlare".

Il commento di alcuni utenti del web

Su X, diversi utenti hanno espresso un commento sulla situazione che si è venuta a creare tra Rasha e Omer.

Un utente ha detto: "Lei può anche essere infastidita dai comportamenti di lui, ma i suoi occhi non mentono". Un altro utente ha affermato: "Questa è la nascita di una storia". Un altro utente ha detto: "Dite quello che volete, ma io approvo i tesori d'oriente". Tra gli utenti c'è anche chi ha cercato di comprendere il fastidio di Rasha: "Da donna è normale che lei voglia essere considerata".