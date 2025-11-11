Le anticipazioni di Segreti di famiglia annunciano un colpo di scena che lascerà senza parole i telespettatori e la protagonista della serie. Nelle puntate disponibili fino a venerdì 14 novembre su Mediaset Infinity, tutti saranno turbati dall'assassinio di Ilgaz, mentre le indagini di Derya ed Eren proseguiranno per scoprire che cosa sia realmente accaduto al procuratore. Tuttavia, negli ultimi istanti che chiuderanno la seconda stagione, il mistero verrà svelato: Ilgaz non è morto e raggiungerà Ceylin in vacanza, lasciando sua moglie sconvolta.

Eren e Derya indagano sull'assassinio di Ilgaz

Il finale della seconda stagione di Segreti di famiglia sarà segnato dalle indagini di Derya ed Eren, decisi a venire a capo della questione che li tormenta: chi ha assassinato il loro amico e collega Ilgaz? I due effettueranno alcune verifiche di nascosto, cercando di non destare sospetti. Tuttavia, Turgut Ali, apparentemente responsabile di aver sparato due colpi contro Ilgaz, noterà che la fidanzata del defunto Pars e l'ispettore capo stanno visionando i filmati delle telecamere della procura. Dai rilievi effettuati in segreto emergerà un fatto sorprendente: poco prima dell'assassinio, Ilgaz ha lasciato la procura insieme al procuratore capo. Questo dettaglio solleverà dubbi su Turgut Ali, che verrà guardato con sospetto.

Ceylin scopre che Ilgaz ha inscenato la sua morte ed è sconvolta

Nei minuti finali della seconda stagione ci sarà un colpo di scena destinato a sconvolgere Ceylin. La donna partirà per le vacanze che aveva prenotato pochi giorni prima, ma sarà costretta a partire senza il marito creduto morto. Mentre sarà nel letto del lussuoso resort, Ilgaz apparirà e accarezzerà Ceylin, che inizialmente penserà a un sogno. Poco dopo, l'avvocata uscirà per una passeggiata e noterà un uomo sospetto con la sua felpa e il cappuccio alzato. Quando si girerà e scoprirà che si tratta di Ilgaz, resterà sconvolta. I due si riabbracceranno, commossi.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Turgut Ali ha sparato a Ilgaz

Nelle precedenti puntate di Segreti di famiglia rese disponibili sul sito di Mediaset Infinity, Turgut Ali ha avuto bisogno di una grossa somma di denaro ed è sceso a compromessi con persone poco raccomandabili pur di salvare sua figlia e permetterle di essere operata. Tuttavia, Ilgaz ha scoperto il segreto del procuratore capo e ha cercato di fargli cambiare idea, ma è stato colpito da due colpi di arma da fuoco sparati proprio da lui. Intanto, Parla è stata rapita da Eyup e, per difendersi, ha ucciso il suo aguzzino. Ceylin, contattata da sua nipote, è accorsa per aiutarla, addossandosi la colpa dell’omicidio.