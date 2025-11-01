Le anticipazioni di Tradimento, relative alla puntata in onda venerdì 7 novembre in prima serata, svelano che Oltan vorrà chiedere il divorzio a Ipek, dopo aver scoperto dell’aborto spontaneo della moglie.

Guzide alla ricerca di Sezai

Tarik incontrerà Cemile, l'ostetrica che aveva rivelato a Guzide che Dundar non sarebbe potuto essere suo figlio. Cemile capirà che Tarik sa qualcosa dello scambio di bambini, ma durante il loro confronto la donna avrà un malore e Tarik si rifiuterà di darle le medicine per il cuore, condannandola a morire davanti ai suoi occhi.

A ritrovare il cadavere saranno Guzide e Ozan, che si erano messi sulle sue tracce e, sebbene tutto lasci intendere che si sia trattato di un infarto, la donna sospetterà che ci sia dietro qualcos'altro.

L'avvocato di Oltan andrà da Ipek rivelandone la decisione dell'uomo di divorziare, ma lei rifiuterà di accettare la decisione del marito e si scaglierà contro Neva, accusandola di aver rivelato a Oltan la perdita del figlio. Intanto, Sezai riceverà la visita di alcuni uomini che metteranno sotto sequestro i suoi beni a seguito di un'onerosa ingiunzione di pagamento. Guzide intuirà che la colpa dei problemi di Sezai sia da attribuire a Ipek e otterrà una proroga di tre giorni per poter gestire la situazione prima di procedere al pagamento.

Guzide poi contatterà Sezai per risolvere con lui l'incresciosa situazione.

Ipek fa irruzione nell'ufficio di Oltan

Dundar caccerà di casa Necati privandola di fatto dello stile di vita agiato condotto fino a quel momento. Nel frattempo, durante la riunione in cui Oltan presenterà in ufficio la nuova urbanista, Ipek irromperà nello studio per chiedere un'altra possibilità al marito, ma lui la caccerà in malo modo. Guzide invece, dopo aver scoperto tramite Nazan che Sezai si trova ad Avanos, si metterà in viaggio per raggiungerlo.

Tarik e Yesim otterranno il divorzio e l'uomo concederà la casa alla ex moglie e alla figlia, purché nessun altro uomo ci abiti. Intanto, tra Selin e Tolga sembrerà essere tornato il sereno, tanto che Tolga non solo confermerà di non voler divorziare, ma aggiungerà di voler costruire un futuro con la moglie.

Kahraman si scuserà con Mualla per il comportamento dell'ultimo periodo e le mostrerà le carte che confermano che il suo vero padre è Sezai. Aggiungendo di non essere un Dicleli, deciderà di lasciare lavoro e ricchezze per poter costruire la sua vita da zero. Mualla scoppierà a piangere quando vedrà che il nipote lascerà la casa con Oylum e Can.

Ipek ha perso suo figlio

Cosa ha causato l'aborto spontaneo di Ipek? Nella puntata precedente, Selin, rientrata a casa agli arresti domiciliari, ha convinto Tolga a mettere fuori uso il braccialetto elettronico con la scusa di voler visitare la tomba di Serra. In realtà, Selin è fuggita e si è recata a casa di Ipek, minacciandola per aver spinto la sorella e causato la sua morte. La forte tensione generata dal confronto con Selin ha provocato in Ipek la perdita del bambino.