Lunedì 3 novembre riprenderà la regolare programmazione di Uomini e donne, e le anticipazioni del web svelano che il trono Classico regalerà diversi colpi di scena. Jakub Bakkour, in particolare, discuterà con Cristiana Anania e poi deciderà di autoeliminarsi. Nella puntata successiva, però, il giovane sarà di nuovo in studio perché Sara Gaudenzi chiederà di lui per proporgli di diventare un suo corteggiatore.

Le anticipazioni delle nuove puntate

Dal 3 al 7 novembre negli studi di Uomini e donne si parlerà molto di Jakub e della sua conoscenza con Cristiana.

A un paio di settimane di distanza dal bacio che si sono dati in esterna, tra i due è calato il gelo e lei ha preferito approfondire il rapporto con altri corteggiatori.

Le anticipazioni delle nuove puntate, inoltre, svelano che tra i due ci sarà un'accesa discussione in camerino, al termine della quale lui annuncerà la sua autoeliminazione. La tronista non si opporrà alla scelta del suo pretendente, anzi non batterà ciglio quando Maria De Filippi le comunicherà la sua assenza.

A sorpresa, però, sarà Sara a fare un passo nei confronti del giovane: tramite la redazione, la tronista di Roma chiederà a Jakub di tornare per lei.

Senza pensarci troppo, il modello accetterà di diventare un corteggiatore di Sara e Cristiana non farà nulla per evitarlo.

Cristiana riparte da Federico, Ernesto e Simone

La scelta di Jakub di restare a Uomini e donne solo per Sara, non turberà molto Cristiana.

Nel corso delle prossime puntate, infatti, la tronista di origini siciliane non avrà ripensamenti sul suo ex corteggiatore, anzi si concentrerà su altre persone senza mai voltarsi indietro.

La 22enne uscirà in esterna con Federico, Ernesto e Simone, e si dirà molto contenta di tutte e tre le frequentazioni.

Sara, invece, inizierà a conoscere meglio Jakub e questo darà fastidio ai suoi pretendenti, a partire da Marco.

Due ex di Temptation Island nel cast di quest'anno

Tra i protagonisti del trono Classico 2025/2026 ci sono ben due ex volti di Temptation Island.

Il primo è Jakub, che è stato tentatore di una stagione che è andata in onda due anni fa: nel villaggio il giovane si è avvicinato molto a Gaia, con la quale ha portato avanti una conoscenza anche dopo che lei ha chiuso con il fidanzato Luca.

Tra i pretendenti di Cristiana, invece, c'è un ex del cast di un'edizione Vip del reality sulle tentazioni d'amore: si tratta di Simone Bonaccorsi, che diverso tempo fa ha affrontato il viaggio nei sentimenti con quella che allora era la sua compagna di vita, Chiara, e oggi è conosciuto anche per la sua professione di modello e testimonial di alcuni brand di successo.