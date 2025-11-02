Le anticipazioni di Un Posto al sole annunciano la misteriosa fuga di uno dei protagonisti della soap partenopea. Nella puntata che andrà in onda lunedì 10 novembre alle 20:50 su Rai 3, Gianluca scomparirà, gettando tutti nell’ansia più totale. Giulia, pertanto, sarà costretta a prendere una decisione drastica. Spazio anche alle vicende di Bice, che sarà pronta a tutto pur di riuscire a recuperare i soldi che Lello Troncone le ha sottratto.

Gianluca sparisce nel nulla

Gianluca lascerà l’appartamento di Palazzo Palladini senza informare nessuno sulla sua destinazione.

Il figlio di Alberto farà quindi perdere le sue tracce, lasciando tutti in ansia per le sue sorti. È bene ricordare che, recentemente, Gianluca è stato sorpreso a bere in orari insoliti, sia al lavoro al Caffè Vulcano che a casa. È stato Luca De Santis, che vuole bene al ragazzo come un padre e che ha vissuto in passato esperienze difficili legate all’alcol, a prendere in mano la situazione, parlando a cuore aperto con il giovane Palladini del suo problema. Il dottore si è poi rivolto anche ad Alberto per metterlo in guardia sulla situazione difficile di suo figlio. Tuttavia, la delicatezza del momento spingerà Gianluca a prendere una decisione: sparire senza dare alcuna spiegazione.

Giulia in ansia per la sparizione di Gianluca

Nel frattempo, anche Giulia si troverà a un bivio e prenderà una decisione drastica dopo la scomparsa di Gianluca. Le anticipazioni di Un Posto al sole non chiariscono ancora quale sarà la scelta della signora Poggi, né se le sue azioni saranno finalizzate a ritrovare più rapidamente il figlio di Alberto. Intanto, ci sarà spazio anche per le vicende di Bice, ancora alle prese con l’ingente somma di denaro che le è stata sottratta da Lello Troncone. Determinata a riavere indietro i suoi soldi, Bice coinvolgerà l’amica Mariella nel suo piano per recuperarli direttamente dalla villa di Troncone.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Gianluca è stato sorpreso a bere

Nelle precedenti puntate di Un Posto al sole, andate in onda su Rai 3, Gianluca è stato sorpreso a bere in orari non consoni, sia a casa che sul posto di lavoro. Giulia, Luca e Alberto hanno cercato di aiutarlo a superare i suoi problemi con l’alcol, ma il ragazzo ha minimizzato la situazione, sostenendo di non avere alcuna dipendenza. Nel frattempo, anche Vinicio è finito sulla cattiva strada, ricominciando a fare uso di sostanze illecite. Il suo stato alterato non è passato inosservato a Marina, che lo ha seguito e fotografato proprio mentre acquistava le sostanze da un amico all’uscita di un locale. Spazio anche alle vicende di Gennaro, la cui vista è migliorata, ma che ha preferito non far trapelare la notizia per evitare che la pena da scontare di Roberto venga ridotta.