Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore, per le puntate in onda dal 3 al 7 novembre, rivelano che la contessa Adelaide, dopo aver appreso tutta la verità sulla tresca clandestina tra Marcello e Rosa, si mostrerà pericolosa e pronta a tutto pur di prendersi la sua rivincita e riscattarsi dopo l'umiliazione che ha subìto.

Intanto Marcello, messo al corrente da Roberto Landi di quelli che sono i piani diabolici della sua ex compagna, deciderà di dimettersi e fare un passo indietro in merito alla gestione del grande magazzino milanese.

Adelaide pericolosa: anticipazioni Il Paradiso delle signore 3-7 novembre

La contessa Adelaide non avrà intenzione di fare sconti a Marcello e Rosa: dopo aver scoperto la notizia della loro tresca clandestina, deciderà di intervenire in prima persona per dare loro una giusta punizione.

Lo scopo della donna sarà quello di vederli entrambi fuori dalla gestione del Paradiso delle signore, motivo per il quale si rivolgerà direttamente a Roberto Landi, per chiederne il licenziamento in tronco.

Una richiesta spiazzante che metterà Landi in grande difficoltà, al punto che si ritroverà a dover intervenire per cercare di placare l'ira della donna e convincerla così a mollare la presa nei confronti della coppia.

Marcello si dimette dal Paradiso delle signore

Le anticipazioni dei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore, inoltre, rivelano che Marcello apprenderà la notizia della vendetta di Adelaide da Roberto e, consapevole del fatto che non sarà facile far cambiare idea alla sua ex compagna, deciderà di rassegnare le sue dimissioni spontanee, così da uscire di scena dal negozio.

Marcello, però, chiederà a Landi di intervenire per evitare che Rosa possa perdere il suo amato posto di lavoro all'interno del grande magazzino milanese.

Intanto, Roberto Landi avrà modo di rivedere nuovamente il suo ex Mario Oradei, ormai fidanzato con Caterina Rinaldi: tra i due si creerà un po' di imbarazzo mentre Agata e Mimmo decideranno di partire insieme per aiutare le persone alluvionate a Firenze.

Roberto e Mario erano stati sorpresi in teneri atteggiamenti

Negli episodi precedenti della soap opera, Roberto e Mario erano stati beccati mentre si sfioravano le mani all'interno del Circolo.

Il cliente aveva scelto di scrivere una lettera anonima alla contessa Adelaide per informarla della scena vista, al punto da costringere Mario a prendere una decisione inaspettata: dimettersi per chiedere il trasferimento da Milano a Roma, così da intraprendere un nuovo percorso professionale e lasciarsi alle spalle la storia d'amore vissuta con Landi, costretto a fare i conti con questa amara scelta.