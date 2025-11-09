Le anticipazioni di Un posto al sole annunciano il proseguimento delle indagini su una misteriosa aggressione e l’arrivo di un nuovo pericolo imminente per due protagonisti. Nella puntata che andrà in onda lunedì 17 novembre alle 20:50 su Rai 3, Damiano Renda ed Eduardo Sabbiese collaboreranno per scoprire chi abbia aggredito Peppe Caputo. Tuttavia, il poliziotto e il collaboratore di giustizia si ritroveranno coinvolti in una situazione pericolosa.

Damiano cerca le prove dell'innocenza di Eduardo

Damiano Renda sarà convinto dell’innocenza di Eduardo Sabbiese nell’aggressione ai danni di Peppe Caputo.

È bene ricordare che quest’ultimo aveva sì minacciato il marito di Clara e lo aveva infastidito per giorni, ma la questione tra i due sembrava essersi risolta. Eduardo, inoltre, si è sempre proclamato innocente e ha dichiarato chiaramente di non aver fatto nulla di male a Peppe. Damiano crederà alle parole del suo amico e deciderà di andare a fondo della questione, avviando delle indagini per cercare le prove che possano scagionare Sabbiese.

Eduardo e Damiano in pericolo

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole di lunedì 17 novembre rivelano che Damiano Renda non porterà avanti le indagini da solo: al suo fianco, infatti, ci sarà proprio Eduardo Sabbiese, accusato della spedizione punitiva ai danni di Peppe.

Tuttavia, proprio mentre i due saranno impegnati nella ricerca di prove, testimonianze o qualsiasi elemento utile a scagionare il fratellastro di Rosa Picariello, accadrà qualcosa di totalmente inaspettato. Le trame della soap partenopea anticipano infatti che i due protagonisti si troveranno in pericolo, anche se non vengono svelate le dinamiche precise dell’evento né se riusciranno a risolvere il mistero legato all’aggressione ai danni di Peppe Caputo.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Marina ha trovato Vinicio in pessime condizioni

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, andate in onda su Rai 3, Marina si è recata nell’ufficio di Vinicio, trovandolo quasi privo di conoscenza e sotto l’effetto di sostanze.

La moglie di Ferri ha notato sul monitor del computer del giovane Gagliotti un’email non ancora inviata, indirizzata a sua nipote Alice, ex fidanzata di Vinicio. Marina ha letto le parole che il ragazzo stava per mandare ad Alice, rimanendo colpita: si trattava infatti di una richiesta di aiuto. Nella confessione non spedita, Gagliotti ribadiva di non essere come suo fratello Gennaro. Marina, scossa dalle parole del ragazzo, una volta tornata a casa ha spiegato a Roberto di non voler più agire contro di lui e di non voler più usare le fotografie compromettenti scattate di nascosto, che lo ritraevano mentre acquistava sostanze illegali fuori da un locale.