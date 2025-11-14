Il 13 novembre è stata annunciata una nuova ospitata tv di Martina De Ioannon e Gianmarco Steri: gli ex tronisti di Uomini e donne, infatti, saranno tra i protagonisti della puntata di Verissimo in onda sabato 14 su Canale 5. L'intervista alla coppia è stata registrata poche ore fa, e Lorenzo Pugnaloni ha anticipato ai fan che Silvia Toffanin sarebbe riuscita a fare un racconto dolce e romantico del riavvicinamento tra i due ragazzi.

Martina e Gianmarco di nuovo su Canale 5

Non sono passate neanche due settimane da quando Martina e Gianmarco sono stati ospiti a Uomini e donne per un confronto con Ciro.

Dopo aver ufficializzato il loro legame anche sui social, gli ex tronisti hanno accettato di partecipare ad un'altra trasmissione televisiva molto seguita: sabato 15 novembre, infatti, De Ioannon e Steri saranno a Verissimo e parleranno di come si sono riavvicinati.

L'intervista con Silvia Toffanin, però, è stata registrata giovedì scorso, quindi Lorenzo Pugnaloni ha potuto dare qualche anticipazione di quello che i fan vedranno su Canale 5 nel weekend.

"L'intervista è stata romantica, dolce ed emozionante. Silvia è stata una cucciola con loro, stop", ha scritto l'esperto di gossip su Instagram.

L'entusiasmo dei fan sui social

L'ospitata di Martina e Gianmarco a Verissimo, ha reso felici tutte le persone che hanno creduto nella coppia sin dall'inizio, anche quando lei sembrava felice con un'altra persona.

"Diciamo tutti grazie a Silvia Toffanin", "Sono i più belli del mondo", "Finalmente", "Era ora", "Io aspetto solo di vedere le clip che hanno preparato", si legge su X da quando si è saputo che entrambi gli ex tronisti di Uomini e donne torneranno in televisione e parleranno del loro ritorno di fiamma.

La seconda volta di Martina a Verissimo

I fan di Uomini e donne ricorderanno che Martina è già stata ospite a Verissimo alcuni mesi fa, ovvero subito dopo la scelta.

In quell'occasione Silvia Toffanin ha mostrato alla ragazza le immagini esclusive del primo incontro tra Gianmarco e le sue future corteggiatrici (la puntata non era ancora andata in onda), e molti spettatori avevano notato un certo fastidio da parte sua.

Questa sensazione è stata confermata dalla stessa De Ioannon durante il confronto che ha avuto con Ciro agli Elios meno di due settimane fa: "Col tempo ho capito che non mi aveva fatto piacere vedere quel video, e oggi lo ammetto".

Sabato 15 novembre, dunque, Martina tornerà a Verissimo con il suo nuovo compagno e insieme a lui parlerà del bel momento che stanno vivendo da quando hanno deciso di darsi un'altra possibilità dopo il mancato lieto fine negli studi di Uomini e donne.