Sabato 15 novembre è andata in onda la puntata di Verissimo alla quale hanno partecipato due amatissimi ex tronisti di Uomini e donne. Silvia Toffanin ha intervistato Martina De Ioannon e Gianmarco Steri, per la prima volta in coppia davanti alle telecamere. A sorpresa, il barbiere ha definito imbarazzante e poco entusiasmante la sua esperienza sul trono, a partire dal momento in cui ha visto arrivare in studio centinaia di ragazze che lo avrebbero voluto corteggiare.

Il ricordo dell'avventura sul trono

Gianmarco è stato uno dei protagonisti assoluti della scorsa edizione di Uomini e donne: da ottobre a gennaio è stato corteggiatore, da febbraio a maggio è stato tronista.

A proposito dell'avventura che l'ha portato a scegliere Cristina, a Verissimo il barbiere ha detto: "Se mi sono riscattato? Diciamo che non avevo molto entusiasmo, per me è stato imbarazzante vedere tutte quelle ragazze che arrivavano. Questa cosa è stata la conseguenza di quello che era successo prima, la realtà è stata un po' distorta. Non mi sentivo a mio agio".

Martina ha dato manforte al compagno aggiungendo che per carattere non ama stare al centro dell'attenzione, quindi quando vedeva centinaia di ragazza in studio non sapeva come comportarsi.

Il breve commento sulla storia con Cristina

Silvia Toffanin ha indagato anche sulla durata della relazione tra Gianmarco e Cristina, finita molto prima rispetto a quella di Martina e Ciro.

"Siamo stati insieme quattro mesi. Ci siamo lasciati due volte, la prima a metà agosto e la seconda alla fine di agosto. Martina non è la causa di tutto questo", ha precisato l'ex tronista di Uomini e donne nel corso dell'intervista che ha rilasciato a Verissimo e che è andata in onda sabato 15 novembre.

Steri non si è dilungato sull'argomento e la presentatrice non ha fatto altre domande sulla corteggiatrice che ha scelto alla fine del suo percorso nel dating-show.

Il ripensamento di Martina

Anche Martina ha parlato dell'ex Ciro e dei motivi che l'hanno portata a chiudere la loro storia d'amore dopo otto mesi.

"Ho capito che non è la persona giusta per me. Se ho fatto la scelta sbagliata? In quel momento ho voluto fare un salto nel buio, come ho detto il giorno della scelta, poi mi sono resa conto che tante cose non andavano", ha dichiarato De Ioannon a Verissimo.

La ragazza, però, ha voluto augurare il meglio a Solimeno, soprattutto per l'esperienza da tronista che ha iniziato da poco e che forse lo aiuterà a voltare pagina.

Al momento Martina è felice con Gianmarco, ma nessuno dei due è pronto per la convivenza: i due ex di Uomini e donne vogliono conoscersi bene prima di fare un passo così importante.