Tutta la prima parte della puntata di Uomini e donne del 12 novembre è stata dedicata al tira e molla tra Federico Mastrostefano e Agnese De Pasquale. Per circa un'ora i due si sono confrontati, attaccati e poi rincorsi dietro le quinte, scatenando l'ira di alcuni spettatori. Lorenzo Pugnaloni si è fatto portavoce di un pensiero abbastanza comune, ovvero quello secondo il quale il cavaliere si comporterebbe male ma non verrebbe mai criticato per il suo modo di fare simpatico e giocoso.

Il commento dell'esperto su Instagram

Mercoledì 12 novembre il pubblico di Uomini e donne ha assistito all'ennesimo ritorno di fiamma tra Federico e Agnese, un riavvicinamento che è durato poco perché la dama ha fatto dietrofront quando ha saputo che lui avrebbe confidato ad Annamaria che non proverebbe nessuna attrazione fisica nei suoi confronti.

Mentre in tv venivano trasmesse le giustificazioni di Mastrostefano, Lorenzo Pugnaloni ha postato una storia in cui ha sparato a zero su di lui e su chiunque continua a ridere dei suoi comportamenti.

"Penso che in 30 anni di programma non sia mai passato un essere più viscido e squallido di lui. Fa ribrezzo, e neanche Mario (Cusitore) era arrivato a tanto. Tutti tacciono, bell'esempio. La colpa è delle donne che lo corteggiano e vanno lì. Anche ad Agnese fa gioco", ha scritto l'esperto di gossip sul suo profilo Instagram.

Le critiche degli utenti di X

Il parere di Pugnaloni è lo stesso di molti spettatori di Uomini e donne, gli stessi che in queste ore hanno deciso di esporsi sui social per criticare duramente Federico e chi continua a giustificare i suoi comportamenti.

"Se qualsiasi altra persona si comportasse come lui, verrebbe giù lo studio", "Federico fa cose terribili e nessuno fiata, anzi Agnese passa per la sottona che non si rassegna di fronte a un rifiuto", "A lui è concesso tutto", "Altra gente è stata cacciata per la metà delle cose che ha detto lui", "Sta lì solo per fare show", "Il fatto che nessuno osa criticare Federico è preoccupante", si legge su X il 12 novembre.

Le anticipazioni delle prossime puntate

Nelle puntate di Uomini e donne che sono state registrate nelle ultime due settimane, tra Federico e Agnese non c'è stato un ennesimo riavvicinamento.

Le anticipazioni del web, infatti, svelano che prossimamente i fan assisteranno a diversi tentativi da parte del cavaliere di intromettersi nella frequentazione tra la dama e Roberto, ma nessuno di questi andrà a buon fine.

De Pasquale, infatti, sarà molto vicina a lasciare il programma insieme all'uomo che ha scelto di conoscere dopo Mastrostefano, ma una segnalazione la farà dubitare anche di lui.