Il 12 novembre è andata in onda la sfida di Michelle, che si è svolta in settimana e non nel corso dello speciale registrato con Maria De Filippi in studio. L'allieva della scuola di Amici ha vinto contro Ylenia, ma questo verdetto ha scatenato le proteste dei fan, che sostengono che la sfidante avrebbe meritato molto più della titolare. Il giudice, però, ha chiesto alla produzione del talent di riflettere sull'eventualità di dare un'altra chance alla ragazza che ha perso.

Il verdetto che fa storcere il naso al pubblico

Il 13 novembre si registrerà l'ottava puntata di Amici, e Paola sarà l'unica a dover affrontare la sfida: Michelle e Pierpaolo si sono confrontati con i loro sfidanti durante la settimana, mentre Opi ha chiesto e ottenuto di poter fare un esame davanti ai tre professori di canto per capire se può continuare l'avventura oppure no.

In queste ore, i telespettatori hanno assistito a due faccia a faccia decisivi, ma è stato soprattutto uno a scatenare le proteste di gran parte del pubblico a casa.

Michelle è stata contrapposta a Ylenia nel daytime del 12 novembre: le ragazze hanno eseguito due brani a testa (tutte cover, sia in italiano che in inglese) e il giudice ha dato un verdetto che ha scontentato molti fan del talent.

"Ylenia è molto brava e chiedo alla produzione di attenzionarla perché merita, ma la sfida la vince Michelle", ha detto l'esperto di musica.

Le opinioni della gente a casa

Michelle ha vinto la sfida ed è rientrata di diritto tra i titolari della classe 2025/2026 di Amici, ma sui social c'è chi ha avuto da ridire su questo verdetto.

"Un circo", "Almeno non sacrificati sfidanti in gamba per lasciare dentro allievi che non volete cacciare", "Da chi è raccomandata? Perché non si spiega come abbia fatto a vincere", "Abolite queste sfide, tanto non sono più credibili", "Michelle è una miracolata", "Imbarazzante", si legge sotto al post che la pagina di X del talent ha pubblicato per ufficializzare la vittoria dell'alunna di Lorella Cuccarini su Ylenia.

Pierpaolo si salva dall'eliminazione

Anche Pierpaolo ha fatto la sua sfida durante la settimana ed è stata mostrata nel daytime di Amici del 12 novembre.

L'alunno di Veronica Peparini ha eseguito due assoli, così come il suo sfidante, e la giudice esterna ha deciso di premiare il titolare nonostante qualche dubbio.

L'esperta di danza ha consigliato all'allievo della scuola di credere di più in se stesso, perché solo in questo modo riuscirà a convincere anche chi lo osserva.

Nel corso della registrazione di domani (giovedì 13), saranno emessi altri due importanti verdetti: Paola farà la sua sfida e Opi sosterrà un esame per provare a salvarsi dall'eliminazione.