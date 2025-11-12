Nel pomeriggio di oggi 12 novembre, sulla casa del Grande Fratello sono arrivati ​​diversi aerei e tra questi ce n'è stato uno indirizzato a Rasha Younes e Omer Elomari. I due concorrenti non sono ancora una coppia, ma i fan li hanno spronati a viversi vista l'intesa: "È scritto negli occhi". A quel punto i due inquilini si sono guardati e si sono scambiati il ​​primo bacio davanti alle telecamere.

Rasha e Omer: secondo aereo di coppia

Sulla casa del GF, nel pomeriggio di oggi sono arrivati ​​moltissimi aerei indirizzati alla coppia formata da Jonas Pepe e Anita Mazzotta.

Tuttavia anche i fan di Rasha Younes hanno voluto far sentire il loro affetto alla 32enne con un messaggio speciale: "Sei la malika del nostro cuore". Poco dopo, però, sui cieli di Roma e della casa più spiata d'Italia è arrivato un nuovo aereo di coppia indirizzato a Rasha e Omer in cui si legge in arabo: "Maktub Fi Aleuyun", la cui traduzione è: "È scritto negli occhi". A quel punto la concorrente giordana e il concorrente siriano si sono abbracciati e dopo alcuni minuti di silenzio, si sono scambiati il ​​loro primo bacio davanti alle telecamere del reality show. Ma non è tutto, perché mentre l'aereo continuava a volare sulla casa i due concorrenti ne hanno approfittato per darsi un secondo bacio.

In un secondo momento alla 32enne di origini palestinesi è arrivato un terzo aereo da parte delle sue fan che recita così: "This girl is on fire", questa volta firmato dalle "Rashflow".

La reazione dei concorrenti

Ovviamente non è mancata la reazione dei gieffini che si sono detti entusiasti per il gesto affettuoso. Simone De Bianchi si è avvicinato a Rasha e dopo averla abbracciata ha ironizzato: "Dai mattone, finalmente ti sei lasciata andare". Giulia Saponariu è corsa ad abbracciare il suo amico Omer. Anita, Grazia, Benedetta sono apparse entusiaste per il bacio dei "Rashmer", mentre Jonas si è avvicinato al concorrente siriano e ha affermato: "Sono contento per te".

La reazione del modello non era così scontata, visto che tra i due inizialmente ci sono stati diversi diverbi ma ora sembrano essere riusciti a trovare un equilibrio.

Il percorso dei 'Rashmer'

Fin dall'inizio Rasha e Omer hanno sempre mostrato una certa sintonia. Tuttavia tra i due non era ancora scoccato il primo bacio, perché la 32enne giordana non riusciva a lasciarsi andare per diverse motivazioni: la prima per pudore, la seconda perché Elomari è più piccolo di lei. Sebbene Rasha non abbia mai nascosto di essere attratta fisicamente dal 26enne, al tempo stesso non ha mai nascosto di aver paura di soffrire per amore.

Per questo motivo che nella serata di martedì 11 novembre, i due inquilini avevano avuto l'ennesimo battibecco.