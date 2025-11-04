Notizia di poche ore fa è che Ciro Solimeno è un nuovo tronista di Uomini e donne: è stata Maria De Filippi a dare quest'opportunità all'ex corteggiatore nel corso delle riprese della puntata che andrà in onda il 4 novembre. C'è chi dubita del fatto che il giovane sarebbe pronto a voltare pagina in amore: Ciro Petrone, infatti, sui social ha chiesto alla conduttrice che differenza ci sarebbe tra Rosario Gugliemi (estromesso dal cast perché era ancora legato a Lucia Ilardo) e l'agente immobiliare che ha pianto per Martina De Ioannon fino a pochi giorni fa.

La riflessione sul trono dato a Ciro

Nel corso della registrazione di Uomini e donne del 3 novembre Ciro è diventato un nuovo tronista, ed è stata la padrona di casa a chiedergli di accomodarsi sulla poltrona rossa subito dopo il confronto con Martina e Gianmarco in studio.

Tra i fan, però, c'è chi è convinto che il ragazzo non sarebbe ancora pronto per nuove conoscenze, soprattutto perché fino a pochi giorni fa ha pianto per l'ex fidanzata.

In tutte le interviste che ha rilasciato dopo la rottura con De Ioannon, inoltre, Solimeno ha ammesso di esserne ancora innamorato, quindi sono in tanti a dubitare del fatto che il suo percorso nel programma avrà un lieto fine.

Tra i più scettici c'è Ciro Petrone, che in un video che ha postato su TikTok ha fatto un paragone tra l'attuale situazione di Ciro e quella che aveva Rosario quando è stato mandato via ancora prima di iniziare l'avventura da tronista.

Le domande alla padrona di casa

Non molto tempo fa Petrone aveva predetto che il futuro di Ciro sarebbe stato in televisione, infatti sui social aveva dichiarato: "Se Maria non lo metterà sul trono, lui a gennaio farà il Grande Fratello Vip al 99,9%".

A distanza di qualche giorno, l'ex concorrente del reality è tornato sull'argomento e ha detto la sua sulla scelta della conduttrice di Uomini e donne di offrire il trono al concittadino.

"Mi fa piacere perché lui è un bravo ragazzo, ma io voglio fare una domanda alla signora Maria. Rosario è stato fatto fuori dal cast perché amava ancora Lucia, invece Ciro è in grado? Secondo lei non è ancora innamorato di Martina?", si è chiesto l'attore su TikTok.

Il 4 novembre in onda il confronto

La domanda di Petrone forse troverà una risposta solo tra qualche mese, quando Ciro sarà chiamato a fare una scelta a conclusione del percorso da tronista.

Nel frattempo, i fan di Uomini e donne si stanno preparando ad assistere ad una delle puntate più attese della stagione: martedì 4 novembre, infatti, andrà in onda lo speciale che è stato registrato 24 ore fa e che è stato interamente dedicato al confronto in studio tra Martina, Ciro e Gianmarco.