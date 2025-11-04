Zeynep Yilmaz regalerà in un nuovo colpo di scena nelle prossime puntate della soap Tv Forbidden Fruit nel momento in cui lascerà Dundar sull'altare per correre da Alihan, l'uomo di cui è realmente innamorata. Dundar non prenderà bene l'affronto subito e deciderà di rapire la giovane per poi costringerla a sposarlo sotto minaccia.

Zeynep pianta in asso Dundar sull'altare per correre da Alihan

La relazione tra Zeynep e Dundar nata come una messinscena per allontanare Alihan da lei, subirà una svolta nel momento in cui Zeynep crederà erroneamente che il suo ex abbia consumato il matrimonio con Ender.

Delusa per l'ennesima volta da Tasdemir, Zeynep deciderà di fare un passo verso Dundar chiedendogli di sposarla. Lui, ormai preso dalla ragazza, accetterà di buon grado ei due si appresteranno a diventare marito e moglie nel giro di pochi giorni. La notizia dell'imminente matrimonio di Zeynep manderà in crisi Alihan, il quale deciderà di lasciare la Turchia per trasferirsi in America. La data della partenza coinciderà con quella delle nozze della sua ex. Prima di recarsi in aeroporto, Alihan andrà da Zeynep per dirle addio e per augurarle il meglio. Lei, già vestita da sposa, comincerà ad avere dubbi sulla scelta di diventare la moglie di Dundar e alla fine pianterà in asso lo sposo per correre da Alihan.

Dundar rapisce Zeynep per costringerla a sposarlo

Zeynep con ancora il vestito da sposa indosso, correrà in aeroporto per fermare Alihan e per fortuna riuscirà ad arrivare in tempo. I due si abbracceranno e si baceranno promettendole amore eterno e la scena verrà vista da lontano anche da Dundar che, in questa occasione, non farà nessuna scenata in pubblico ma di limiterà a guardare per poi allontanarsi.

Dundar avrà in mente di vendicarsi per l'affronto subito qualche giorno dopo, rapirà Zeynep portandola in una casa fuori città. Qui la ragazza, scoprirà che Dundar intende obbligarla a sposarlo. Saranno momenti concitati visto che Zeynep non avrà nessuna intenzione di diventare sua moglie. Lui però minaccerà di fare del male ad Asuman, Yildiz e Alihan e, in preda al panico, sarà costretta a sposarlo.

Le cose voleranno al peggio quando Dundar, dopo la cerimonia, pretenderà di consumare il matrimonio.

Cosa è accaduto tra Dundar e Zeynep nelle puntate precedenti

Zeynep ha conosciuto Dundar nel momento in cui è diventata co-direttrice della Falcon Airlines. Su consiglio di Zerrin, Zeynep si è recata nella concessionaria d'auto di proprietà di Dundar, il quale è rimasto sin da subito dalla giovane Yilmaz. Zeynep inizialmente, ha mantenuto le distanze da lui, anche perché si è sempre mostrato come un uomo pericoloso, con la pistola sempre appresso.

Con il passare del tempo però, i due si sono avvicinati, complice anche il fatto che Dundar ha salvato Emir dagli strozzini. Per vendicarsi di Alihan e per tenerlo lontano da lei, Zeynep ha chiesto a Dundar di fingere di essere il suo fidanzato.

Lui ha accettato nella speranza che lei, con il passare del tempo, si potesse davvero innamorare di lui. Cosa che però non è mai accaduta, visto che Zeynep non ha mai dimenticato il suo grande amore Alihan.